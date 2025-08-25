الاتحاد الليبي يعلن 6 صفقات جديدة قبل خوض كأس الكونفدرالية

أعلن نادي الاتحاد الليبي، اليوم الإثنين، تعاقده مع 4 لاعبين جديد لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026، الذي سيخوض فيها الفريق مسابقة الدوري الليبي الممتاز وكأس ليبيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعزز الاتحاد صفوفه بكل من المدافع الأيمن المعتصم بالله الصبو، العائد إلى الاتحاد بعد فترة قضاها مع نادي الأولمبي، كما تعاقد مع الحارس محمد عياد من نادي أبو سليم.

وبجانب الصبو وعياد، انضم للاتحاد أحمد البيزي قادمًا من نادي المجد، إضافة إلى حسين بادي المنتقل من نادي البشاير.

وبالتوازي مع التعاقد مع 4 لاعبين لتعزيز الفريق قبل بداية مشواره في كأس الكونفدرالية، أعلن الاتحاد الليبي عن تعزيز جهازه الفني والإداري بكل من اسماعيل يوسف نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، في منصب مدير رياضي.

كما تعاقد النادي مع مدرب الحراس الفرنسي فريدريك أنيكين ليشغل منصب مدرب لحراس المرمى وفي الوقت نفسه مساعداً ثانيًا للمدير الفني لكرة القدم.

معنا توج بكل شيء، سواء على مستوى الفريق الأول أو ما قبله 🇵🇪، هو هنا مجددا لتكرار مشاهد التتويج. المعتصم بالله الصبو مرحبا بعودتك. #WeAre3amed | #Alittihad1944 | #MostTitledClubInlibya Posted by Al ittihad SC on Sunday, August 24, 2025

وتأتي تعاقدات نادي الاتحاد لتعزيز مساعي الفريق في تخطي الأداء المخيب في موسم 2024 ـ 2025 وعدم التتويج بلقب الدوري أو التأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

أسدٌ يزأر في وجه من أراد المساس بعرينه، سبق سنين عمره بمستوياته الرائعة. هو هنا الآن لحماية المعقل الأكبر 🇮🇩 محمد عياد ☝️ #WeAre3amed | #Alittihad1944 | #MostTitledClubInlibya Posted by Al ittihad SC on Saturday, August 23, 2025

وأنهى الاتحاد مسابقة الدوري الليبي للمحترفين في المركز الثالث برصيد 8 نقاط خلف البطل الأهلي طرابلس والهلال بنغازي الوصيف، وكلاهما سيشارك في دوري أبطال إفريقيا.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد بداية الموسم الجديد في الدوري الليبي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 بينما ستخوض الأندية الليبية منافسات الدور التمهيدي الأول من المسابقات الإفريقية بداية من 19 سبتمبر المقبل.