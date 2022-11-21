المنتخب الإنجليزي يقسو على إيران في كأس العالم (فيديو)

وهذه أول مواجهة بين إنجلترا وإيران في التاريخ سواء بشكل رسمي أو ودي.

ورفع الفوز رصيد منتخب إنجلترا إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإنجليزي مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 25 نوفمبر، ثم مع ويلز يوم 29 نوفمبر.