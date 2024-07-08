أسطورة هولندا يقترب من الانضمام لتين هاغ في تدريب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إخبارية مطلعة على كواليس مانشستر يونايتد الإنجليزي أن أسطورة النادي ونجم الكرة الهولندية السابق رود فان نيستلروي بات قريبا من الانضمام لمواطنه إريك تين هاغ في تدريب فريق الشياطين الحمر خلال الموسم المقبل.

ومنذ رحيله عن تدريب بي آس في أندهوفن الهولندي في نهاية موسم 2022-2023، لم يخض رود فان نيستلروي أحد الهدافين التارييخيين للمان يونايتد أية تجربة تدريبية قبل أن يقرر العودة إلى مانشستر يونايتد من بوابة المدرب المساعد لإريك تين هاغ.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في مجالات انتقالات اللاعبين والمدربين أن مهاجم الشياطين الحمر السابق الذي كان أحد أيقونات الجيل الذهبي بين عامي2001 و2006 على وشك التوقيع على عقد لمدة عامين للانضمام إلى الطاقم الفني لإريك تين هاغ.

ووفقا لفابريزيو رومانو أبدت إدارة النادي والمدرب تين هاغ نفسه موافقة مبدئية على أن يكون فان نيستلروي ضمن الجهاز التدريبي للنادي في الموسم المقبل.

وكان مانشستر يونايتد، أعلن الخميس الماضي، تمديد عقد مدربه الهولندي إيريك تين هاغ حتى صيف 2026.

وقال تين هاغ عبر الموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد للغاية بالتوصل إلى اتفاق مع النادي لمواصلة العمل معًا".

وأضاف:"بالنظر إلى الموسمين الماضيين، يمكننا أن نفكر بفخر في الفوز ببطولتين والعديد من الأمور التي تؤكد أننا نتحسن".

وخلال الموسم الماضي توج المان يونايتد تحت قيادة تين هاغ بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي (2 ـ1) بينما احتل الفريق المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.