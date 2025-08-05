ليس برازيلياً.. استيفاو يختار مثله الأعلى في تشيلسي

عبّر البرازيلي استيفاو عن سعادته العارمة بانتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي بعد تجربة رائعة عاشها مع فريقه السابق بالميراس البرازيلي.

وقال إستيفاو في مقابلة مع موقع ناديه عقب تقديمه رسمياً، اليوم الثلاثاء، إن السبب الرئيس الذي دفعه لممارسة كرة القدم هو جلب الفخر لعائلته ولبلده، موضحاً أن هناك العديد من الأشخاص الذين كافحوا وثابروا من أجل وصوله إلى هذه المرحلة.

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وأوضح اللاعب صاحب الـ 18 عاماً أن والده أصر على مرافقته في إنجلترا لبدء رحلته في تشيلسي، مؤكداً أنه سيتعلم اللغة الإنجليزية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف:" اللعب مع نادٍ أوروبي كبير بقيمة تشيلسي كان حلماً بالنسبة لي ولعائلتي، وأعتقد أن تشيلسي هو النادي المناسب لبدء أحلامي في كرة القدم لأنه يملك مشروعاً رائعاً".

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وأشار إلى أن أكثر لاعب كان يحبه في الدوري الإنجليزي، ويتابعه باستمرار، وقدوة رائعة له هو البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الأسبق.

وأوضح أن هناك العديد من البرازيليين صنعوا التاريخ مع تشيلسي مع ويليان وأوسكار، وتياغو سيلفا، وديفيد لويز، متمنياً السير على نفس النهج.

وأضاف:" بعدما وقعت مع تشيلسي لعبت ضد تياغو سيلفا في الدوري البرازيلي وتحدث معي بأن النادي الأزرق رائع، والأمور ستكون رائعة لي هناك".

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وأتم قائلاً:" أتمنى النجاح مع تشيلسي، ومتحمس جداً لهذه التجربة، وتحقيق الألقاب مع الفريق الحائز على لقب كأس العالم للأندية".