الأهلي يدفع ثمن أكبر أخطاء محمد رمضان

تكشفت آثار خطأ إداري جسيم ارتكبه محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي المصري، بعدما تجاهل في وقت سابق حسم ملفات التجديد لثلاثة من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم: أحمد نبيل كوكا، وأليو ديانغ، وأحمد عبد القادر.

الثلاثي اقترب من الرحيل مجانًا بنهاية الموسم الجاري، ما وضع إدارة الأهلي الحالية في مأزق حقيقي، خاصة أن اللاعبين أصبحوا في موقف تفاوضي قوي، ويحق لهم التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع إلى النادي.

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أزمة الثلاثي كشفت عن خلل إداري في توقيتات التجديد والتفاوض مع اللاعبين، تتحمله الإدارة الرياضية السابقة بقيادة محمد رمضان، الذي لم ينجح في تأمين مستقبل أعمدة الفريق مبكرًا.

كوكا، ديانغ، وعبد القادر يملكون الآن زمام الأمور، بينما يتحرك الأهلي تحت ضغط الزمن والظروف التفاوضية الصعبة.

1- أحمد نبيل كوكا

دخل أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأهلي، دائرة اهتمام نادي قاسم باشا التركي، الذي تقدم بعرض رسمي للحصول على خدماته هذا الصيف.

وينتهي كوكا عقده مع الأهلي بنهاية الموسم، وهو ما تحاول الإدارة التركية استغلاله لتخفيض قيمة الصفقة، الأمر الذي أثار غضب مسؤولي القلعة الحمراء.

العرض المالي جاء ضعيفًا مقارنة بطلبات الأهلي، فقد اشترط النادي الأحمر الحصول على مليون دولار أو 800 ألف دولار على الأقل، بالإضافة إلى 30% من نسبة إعادة البيع.

في المقابل، حدد قاسم باشا نسبة إعادة البيع بـ10% فقط، ما عرقل المفاوضات حتى الآن.

الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، أبلغ الإدارة بعدم حاجته إلى اللاعب، ما شجع النادي على المضي قدمًا في مفاوضات البيع، لكن حتى الآن لم تصل العروض لمستوى يرضي إدارة النادي.

2- أليو ديانغ

عاد المالي أليو ديانغ إلى صفوف الأهلي بعد نهاية إعارته القصيرة إلى نادي الخلود السعودي، وشارك مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ورغم رغبة إدارة الأهلي في تجديد عقده لثلاثة مواسم جديدة، فإن العقبة الكبرى تمثلت في المقابل المالي المطلوب من جانب اللاعب، وهو ما لم يُحسم بعد.

وأوصى محمد يوسف، المدير الرياضي الحالي، بضرورة تعديل عقد ديانغ وترضيته ماليًا، لكن محاولات الإدارة اصطدمت بموقف اللاعب، الذي رفض كل عروض التجديد.

وفي الوقت نفسه أكدت تقارير صحفية مصرية أن ديانغ أنهى بالفعل اتفاقه مع نادٍ خليجي في الساعات الأخيرة، بعد عدة جلسات مع مسؤولي الأهلي لم تثمر عن نتائج إيجابية، إذ يتمسك اللاعب المالي بالرحيل نهاية الموسم، ويفضل بدء تجربة جديدة.

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3- أحمد عبدالقادر

ينتهي عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي بنهاية موسم 2025–2026، ورغم أن النادي يملك هامشًا زمنيًا للتفاوض، فإن اللاعب رفض محاولات التجديد وطلب الإسراع في حسم مستقبله، سواء بالبقاء أو الرحيل.

ودخل عبد القادر في حالة من التوتر مع إدارة النادي، بعد رفضه جميع محاولات تعديل عقده، وهو ما قابله المدير الفني ريبيرو بقرار استبعاده من المعسكر التحضيري في تونس، مؤكدًا عدم حاجته الفنية له في الوقت الحالي.

وتصاعدت الأزمة مع تزايد التكهنات حول رغبة عبد القادر في الانتقال إلى الزمالك، خاصة بعدما رفض عروضًا محلية وخليجية.

وطلبت إدارة الأهلي من اللاعب تقديم عرض رسمي من أي نادٍ يرغب في ضمه، بما في ذلك الغريم التقليدي الزمالك.

ولكن يسيطر القلق على الإدارة الحمراء من إمكانية انتقال عبد القادر إلى الزمالك دون مقابل، وهو ما يمثل ضربة معنوية بعد أن خطف الأهلي في وقت سابق أحمد مصطفى "زيزو" من الأبيض.