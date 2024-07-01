إيقاف مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي قبل موقعة أمريكا
أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية مساء الأحد إيقاف مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي مباراة واحدة بعد أن تأخر فريقه في دخول الملعب في الفوز على بوليفيا يوم الخميس الماضي.
وقال الاتحاد القاري في بيان إنه غرم اتحاد اللعبة في أوروجواي 15 ألف دولار لعدم امتثال فريق بيلسا للمادتين 104 و145 من لوائح البطولة والمتعلقة بنزول أرضية الملعب "بعد الوقت المقرر لبدء أو استئناف المباراة".
ولن يكون بيلسا في المنطقة الفنية في مواجهة أمريكا في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة يوم الاثنين، ليتولى مساعده بابلو كيروغا مسؤولية قيادة الفريق من المنطقة الفنية.
ويعد بيلسا رابع مدرب يتقرر إيقافه لنفس السبب في النسخة الحالية من البطولة، بعد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين وريكاردو جاريكا مدرب تشيلي وفرناندو باتيستا مدرب فنزويلا.
ويتصدر منتخب أوروغواي ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا برصيد 6 نقاط بعدما حقق انتصارين على حساب بنما بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى ثم الفوز على بوليفيا بنتيجة 5-0.
ويحتل منتخب أمريكا المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بنما صاحب المركز الثالث.