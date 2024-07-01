إيقاف مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي قبل موقعة أمريكا

أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية مساء الأحد إيقاف مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي مباراة واحدة بعد أن تأخر فريقه في دخول الملعب في الفوز على بوليفيا يوم الخميس الماضي.

وقال الاتحاد القاري في بيان إنه غرم اتحاد اللعبة في أوروجواي 15 ألف دولار لعدم امتثال فريق بيلسا للمادتين 104 و145 من لوائح البطولة والمتعلقة بنزول أرضية الملعب "بعد الوقت المقرر لبدء أو استئناف المباراة".