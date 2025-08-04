يريد شراء عقده.. أحمد عبد القادر يفاجئ الأهلي بطلب غريب

فاجأ أحمد عبد القادر، نجم النادي الأهلي المصري، إدارة ناديه بطلب جديد في ظل رغبته الرحيل عن الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتشهد الفترة الحالية تصاعد الموقف بين الأهلي وأحمد عبد القادر، بسبب أنباء قوية عن رغبة اللاعب في الانضمام للزمالك حال رحيله خلال الصيف الجاري.

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ويحظى عبد القادر باهتمام عدد من الأندية المحلية والخارجية، حيث تلقى عرضا قويا أيضا من نادي بيراميدز، خاصة مع استعداد النادي لتوفير عرض مالي مغرٍ وضمان دور فني واضح للاعب في مشروع الفريق الجديد.

وتحسم الأيام المقبلة مصير أحمد عبد القادر من الرحيل عن القلعة الحمراء قبل غلق باب القيد الصيفي، المقرر له الأربعاء المقبل 6 أغسطس الجاري.

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وينتهي تعاقد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل فى صيف 2026، ويحق له الاتفاق التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير المقبل.

وكان مقررا أن ينتهي تعاقد عبد القادر مع الأهلي في صيف 2025، قبل أن يمدد تعاقده لموسم آخر وانتقل لنادي قطر القطري.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للأهلي قادماً من سبارتا براغ التشيكي فى صيف 2020.

وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة، وعاد إلى الأهلي في صيف 2021، وظل في القلعة الحمراء حتى الانتقال لنادي قطر القطري.

وكان موسم عبد القادر قد انتهى مبكرا في أبريل الماضي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض عبد القادر الموسم الماضي 15 مباراة في الدوري القطري سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في مباراتين بكأس قطر وسجل هدفا وحيدا.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "أحمد عبد القادر يريد الرحيل، وقال للنادي إنه يريد دفع ما يوازي 25 أو 28 مليون جنيه مصري لشراء بطاقته ويرحل ويصبح لاعبا حرا، ووارد أن ينضم للزمالك أو دوري عربي، وانتظروا الفترة المقبلة وجود صفقات بين الأهلي والزمالك، والأمر سيكون سهلا، ولكن الأهلي قال له ادفع 50 مليون جنيه واذهب للنادي الذي تريده".

كان الإعلامي أحمد شوبير، ذكر مؤخرا، أنّ خطة إدارة الأهلي الحالية هي رحيل أحمد عبد القادر، لكن للأندية التي يرغب المارد الأحمر في الاتفاق معها ووصول عروض مناسبة، ولن يتم اللجوء لفسخ عقد اللاعب، فيما يرغب الأهلي بيعه لأحد الفرق الخارجية أو لأحد فرق الدوري المصري بعيدا عن الزمالك وبيراميدز.