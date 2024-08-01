واصل النجم البرازيلي فيليبي إندريك المنضم حديثا لريال مدريد الإسباني خطف الأضواء وانتزاع إعجاب المشجعين وذلك بظهوره بأداء جيد حتى في تدريبات الفريق الملكي استعدادا للموسم الجديد.

وبعد أيام قليلة من تداول أهدافه في تدريبات الريال، على منصات التواصل، سجل المهاجم البرازيلي هدفا جديدا خلال إحدى المباريات التطبيقية خلال التدريبات ما أثار إعجاب مشجعي الريال ومتابعي اللاعب على منصات التواصل.

وتسلم إندريك الكرة من زميله لوكا مودريتش،قبل أن يرسلها بقدمه الضعيفة، القدم اليسرى ويضعها في الشباك مسجلا هدفا جميلا.

وكان النجم البرازيلي الجديد للمرنينغي شارك أساسيا ولعب 45 دقيقة، في المباراة الودية بين ريال مدريد وميلان الإيطالي قبل أن يجري كارلو أنشيلوتي العديد من التغييرات عبر الدفع بلاعبين شباب.

وانضم إندريك الأسبوع الماضي إلى ريال مدريد قادمًا من بالميراس البرازيلي الذي خاض بألوانه 82 مباراة، وسجل 21 هدفاً، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

أخبار ذات علاقة روديغير يقسو على إندريك في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

ولفت اللاعب البرازيلي الأنظار بعد انضمامه إلى منتخب راقصي السامبا في نوفمبر الماضي، حيث إندريك 3 أهداف في مباريات ودية مع البرازيل في مارس ويونيو الماضيين أمام إنجلترا وإسبانيا والمكسيك.

وشارك اللاعب الصاعد في بطولة كوبا أمريكا 2024 مع منتخب البرازيل، الذي ودع المنافسات من ربع النهائي على يد أوروغواي بركلات الترجيح.