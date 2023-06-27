رسميا.. حسين عموتة مدربا للمنتخب الأردني

وتابع: "يذكر أن عموتة يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، وأبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا مع نادي الوداد، وكأس الاتحاد الأفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيراً الدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي".

وأتم: "كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس أفريقيا، إلى جانب المركز الثاني في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر".

ومن المقرر أن يشارك منتخب الأردن في كأس الأمم الآسيوية في يناير المقبل حيث يلعب في المجموعة الخامسة مع البحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية.

وتولى حسين عموتة، البالغ من العمر 53 عاما، تدريب الفتح الرياضي والوداد في المغرب، والسد القطري، والمنتخب المغربي.

وحقق حسين عموتة مع الوداد لقب دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي، ومع الفتح لقب كأس المغرب والكونفدرالية الأفريقية، ومع السد لقب الدوري القطري وكأس السوبر القطري وكأس قطر.