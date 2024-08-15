أعلن نادي زاخو العراقي، اليوم الخميس، تعاقده مع السوري محمود الأسود قادمًا من نادي الكرامة.

وقال نادي زاخو في بيان رسمي، اليوم الخميس، إنه أتم إجراءات التعاقد مع السوري محمود الأسود بجانب الظهير الأيسر الأردني محمد أبو حشيش.

وانضم الأسود مدة موسم إلى الفريق العراقي بعد شهور من ارتباط اسمه بالرحيل إلى نادي الزمالك المصري.

وترددت أنباء حول توقيع الزمالك مع اللاعب السوري في شهر يناير الماضي بعد تألقه مع منتخب بلاده.

مەحمود ئەسوەد و محەمەد ئەبو حەشیش،زاخۆیینە د بەردەوامیا وان گرێبەستێن یانەیا زاخۆ ژ بۆ وەرزێ نوو یێ خولا ستێرێن عێراقێ یا تەپاپێی ئەنجامداین،هەر ئێک ژ مەحمود ئەسوەد یاریزانێ ب رەگەز سوری و محەمەد ئەبو حەشیش یاریزانێ ب رەگەز عێراقی پەیوەندی ب تیمێ کرن و دەست ب یەکەیێن ڕاهێنانان کرن. Posted by ‎نادي زاخو الرياضي Zakho Sport Club‎ on Thursday, August 15, 2024

ولعب محمود الأسود صاحب الـ 20 عامًا 7 مباريات دولية مع منتخب سوريا تحت قيادة المدرب السابق الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وتراجع الزمالك عن صفقة محمود الأسود في اللحظات الأخيرة بحسب تقارير صحفية.

وأتم نادي زاخو الناشط في الدوري العراقي عدة صفقات لتدعيم صفوفه بضم المخضرم همام طارق والمغربي أيوب نناح مهاجم الفتح الرباطي ومحمد علي عبود لاعب وسط الزوراء بجانب الأردني محمد أبو حشيش.

وتعاقد زاخو أيضًا علاء رائد ظهير أيمن نفط البصرة وحسن أحمد حارس مرمى فريق الطلبة.

ويقود الفريق المدرب القطري طلال البلوشي منذ أغسطس 2023.