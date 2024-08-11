كشفت تقارير صحفية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة يراقبان جيدا وضع الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد مع ناديه ليفربول.

وينتهي عقد النجم البالغ من العمر 25 عاما، مع ليفربول العام المقبل، وارتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موند ديبورتيفو"، اليوم الأحد، فإنه "كلا الناديين الإسبانيين يعتقدان أن اللاعب الدولي الإنجليزي قد يكون منفتحًا على مغادرة أنفيلد، خاصة بعد ظهور الظهير الأيمن كونور برادلي البالغ من العمر 21 عامًا".

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يقدم ليفربول لألكسندر أرنولد عقدا جديدا، من شأنه زيادة راتبه البالغ حاليا 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن دون المبالغة في رفع قيمة الأجر.

وكانت تقارير سابقة، ذكرت أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع أرنولد، ليكون البديل المثالي لتعويض داني كارفاخال، خاصة مع تقدمه في السن.

وأشارت التقارير إلى أن جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، سوف يكون له دور في إتمام عملية انتقال نجم ليفربول إلى النادي الملكي، من خلال محاولة إقناع نجم الفريق الإنجليزي، في ظل العلاقة الجيدة التي تجمع الثنائي، من أجل الانضمام إليه في الموسم المقبل.