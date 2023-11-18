راموس: رفضت التوقيع على قميص ريال مدريد لهذا السبب (فيديو)

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية فيديو لراموس وهو متواجد في سيارته، ويوقع على قمصان أندية إشبيلية وباريس سان جيرمان، بينما رفض التوقيع على قميص ريال مدريد، وأبعده بيده خارج السيارة مرتين.

وفي الفيديو المتداول قام أحد المعجبين بتقديم قميص ريال مدريد لراموس للتوقيع عليه، فرفض قائد الميرينغي الأسبق طلبه وأبعد رأسه للجانب الآخر.

وتلقى راموس سيلاً من الانتقادات والتوبيخ على هذا التصرف، خاصة أنه يعد القائد التاريخي لنادي ريال مدريد.

وعلى الفور رد لاعب ريال مدريد الأسبق، مؤكدًا على احترامه لفريق الريال، وأن القصد من هذا التصرف كان بعيدًا عن الحب والكره.

وقال راموس، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "قبل تلك اللحظة، كنت قد وقعت بالفعل على حوالي 6 قمصان لريال مدريد، ومن ثم هناك أشخاص يبيعونها بالمزاد العلني أو عبر الإنترنت".