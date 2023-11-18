راموس: رفضت التوقيع على قميص ريال مدريد لهذا السبب (فيديو)
فسّر سيرجيو راموس مدافع نادي إشبيلية، وقائد ريال مدريد الأسبق، تصرفه الغريب برفضه التوقيع على قميص ناديه السابق ريال مدريد.
ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية فيديو لراموس وهو متواجد في سيارته، ويوقع على قمصان أندية إشبيلية وباريس سان جيرمان، بينما رفض التوقيع على قميص ريال مدريد، وأبعده بيده خارج السيارة مرتين.
وفي الفيديو المتداول قام أحد المعجبين بتقديم قميص ريال مدريد لراموس للتوقيع عليه، فرفض قائد الميرينغي الأسبق طلبه وأبعد رأسه للجانب الآخر.
وتلقى راموس سيلاً من الانتقادات والتوبيخ على هذا التصرف، خاصة أنه يعد القائد التاريخي لنادي ريال مدريد.
وعلى الفور رد لاعب ريال مدريد الأسبق، مؤكدًا على احترامه لفريق الريال، وأن القصد من هذا التصرف كان بعيدًا عن الحب والكره.
وقال راموس، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "قبل تلك اللحظة، كنت قد وقعت بالفعل على حوالي 6 قمصان لريال مدريد، ومن ثم هناك أشخاص يبيعونها بالمزاد العلني أو عبر الإنترنت".
وكان راموس قد انضم إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية، في صيف العام 2005، وغادر الفريق الملكي، في صيف 2021، إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.
وعاد رامس إلى إشبيلية مرة أخرى بعد 18 عامًا من رحيله في صفقة انتقال حر، الصيف الماضي، ووفع عقدًا لمدة موسم واحد مع النادي الأندلسي.
وفاز راموس مع الريال بلقب الدوري الإسباني 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وأخيرًا لكأس العالم للأندية 4 مرات.