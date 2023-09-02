ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يكتسح فولهام.. وتشيلسي يسقط أمام نوتينغهام
اكتسح مانشستر سيتي نظيره فولهام بنتيجة (5-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت.
وسجل خماسية السيتي جوليان ألفاريز في الدقيقة 31، وناثان أكي في الدقيقة 45، وإرلينغ هالاند "هاتريك" في الدقائق (58- 70- 90)، بينما سجل هدف فولهام الوحيد تيم ريم في الدقيقة 33.
وبتلك النتيجة ارتقى السيتي لصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الـ14.
وعلى ملعب "ستامفورد بريدج"، سقط تشيلسي أمام ضيفه نوتينغهام بهدف نظيف، أحرزه أنتوني إيلانغا في الدقيقة 48.
بذلك يرفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في الوصافة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطتين.
ويحتل نوتينغهام المركز الثامن برصيد 6 نقاط، وتشيلسي المركز الـ11 بـ4 نقاط، أما بيرنلي في المركز الأخير بلا نقاط.
وفي مباراة أخرى، أحرز سون هيونغ-مين ثلاثة أهداف ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 5-2 على بيرنلي.
وبدأ بيرنلي، الذي لا يملك أي نقطة، المباراة بقوة وسجل هدفا بواسطة لايل فوستر في الدقيقة الرابعة.
لكن سون أدرك التعادل في الدقيقة 16، ليهز الشباك لأول مرة هذا الموسم، ثم أضاف كريستيان روميرو الهدف الثاني بتسديدة قوية في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وجعل جيمس ماديسون النتيجة 3-1 بتسديدة متقنة في الدقيقة 54، قبل أن يسجل الكوري الجنوبي سون هدفين متتاليين ليتقدم توتنهام إلى المركز الثاني برصيد عشر نقاط من أربع مباريات.
وسجل بيرنلي الهدف الثاني بواسطة جوش براونهيل قرب النهاية.
شيفيلد يتعادل مع إيفرتون
إلى ذلك، أحرز كاميرون أرتشر المنضم حديثا، هدفا وساهم في هدف آخر، ليتعادل شيفيلد يونايتد 2-2 مع إيفرتون، ويحصد كل فريق أول نقطة في مشواره بالموسم الجديد للدوري.
وتقدم إيفرتون بهدف عبدولاي دوكوري، ليسجل الفريق هدفه الأول في أربع جولات هذا الموسم.
لكن أرتشر، في ظهوره الأول بالدوري الممتاز بعد انتقاله من أستون فيلا، أدرك التعادل ثم تسبب في هدف سجله الحارس جوردان بيكفورد بطريق الخطأ في مرماه.
وأدرك أرنو دانغوما التعادل لإيفرتون في الدقيقة 55، لينهي الفريق سلسلة من ثلاث هزائم في بداية الموسم.
ورغم أن إيفرتون استحوذ على الكرة بشكل أكبر، إلا أنه فشل في ترجمة ذلك إلى هدف ثالث، بينما تألق بيكفورد في الوقت بدل الضائع وحافظ للفريق الزائر على نقطة التعادل.