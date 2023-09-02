ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يكتسح فولهام.. وتشيلسي يسقط أمام نوتينغهام

اكتسح مانشستر سيتي نظيره فولهام بنتيجة (5-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت.

وسجل خماسية السيتي جوليان ألفاريز في الدقيقة 31، وناثان أكي في الدقيقة 45، وإرلينغ هالاند "هاتريك" في الدقائق (58- 70- 90)، بينما سجل هدف فولهام الوحيد تيم ريم في الدقيقة 33.

وبتلك النتيجة ارتقى السيتي لصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الـ14.