أُولاهن شقيقة زميله.. 6 فاتنات فشلن في إقناع كريستيانو رونالدو بالزواج

أعلنت جورجينا رودريغيز في 11 أغسطس الماضي، عبر منشور في صفحتها على "إنستغرام"، موافقتها على خطوبتها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بعد حوالي 9 سنوات من علاقتهما، والتي أثمرت بنتين.

ولم تكن جورجينا رودريغيز الفتاة الوحيدة في حياة النجم البرتغالي الذي عرف سابقا بعلاقاته المتعددة مع الحسناوات، من عارضات أزياء ومشهورات وممثلات ونجمات.

وفشلت كل الحسناوات في إقناعه بالبقاء بجانبهن والزواج رغم كونهن كُنَّ أجمل وأغنى من جورجينا رودريغيز.

وكانت المحاولة الأبرز من عارضة الأزياء والممثلة الروسية إيرنا شايك، والتي دامت علاقتهما 5 سنوات وخطبا فعلا، لكن الخلافات والغيرة وإشاعات الخيانة والعلاقة السيئة مع عائلته أفشلت أبرز فرصة للزواج. والغريب أن جورجينا رودريغيز هي من عوضتها مباشرة في حياة النجم البرتغالي.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فشلت أيضا أول علاقة حب في حياته في إقناعه بالبقاء والزواج، وكانت مع عارضة الأزياء البرازيلية جوردانا غارديل شقيقة زميله في سبورتينغ لشبونة ماريو غارديل، والتي دامت حوالي سنة.

كما فشلت كل الحسناوات اللاتي تعرفن على قائد النصر السعودي في إقناعه بعلاقة تنتهي بالقفص الذهبي، ومن بينهن عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البرتغالية ميرشي روميرو، ودامت علاقتهما أكثر من سنة.

وارتبط كريستيانو رونالدو بعدة جميلات وحسناوات، أبرزهن باريس هيلتون سليلة عائلة هيلتون الغنية، والمؤثرة الأمريكية الشهيرة كيم كارديشيان، والممثلة البريطانية جيما أتكينسون، وعارضة الأزياء الإسبانية نيريدا غالاردو.

كلهن فشلن في إقناع النجم البرتغالي الهداف السابق لأندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس والحالي للنصر السعودي بالزواج إلا الحسناء الإسبانية / الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، والتي استفادت بشكل كبير من فشل تجاربه السابقة، لتحقق النجاح وتفوز بقلب صاروخ ماديرا في النهاية.