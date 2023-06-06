تقارير: باريس سان جيرمان يقيل غالتييه

ومر غالتييه بموسم متقلب مع النادي الفرنسي، حيث اكتفى فقط بلقب الدوري المحلي بينما خسر كأس فرنسا، كما غادر دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام بايرن ميونخ.

وأعلن باريس سان جيرمان مغادرة نجميه سيرجيو راموس وليونيل ميسي بعد عامين مع النادي، حيث لم يتم تجديد تعاقدهما في إطار مشروع جديد يرغب النادي في بدئه.

وحسب لوبارزيان، فإن المدرب الألماني يوليان ناغلزمان هو الأقرب لخلافة غالتييه في تدريب باريس سان جيرمان، وسيكون معه النجم الفرنسي تييري هنري كمساعد.