بعد السقوط أمام فنربخشة.. أول تعليق من نجم الاتحاد السعودي حول مواجهة النصر

وجّه البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع نادي الاتحاد السعودي، رسالة طمأنة لجماهير الفريق قبل مواجهة النصر في السوبر السعودي، رغم السقوط في المواجهة الودية أمام فنربخشة التركي، مساء أمس الأربعاء.

وحقق فنربخشة فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد بنتيجة (4-0)، في أول مباراة ودية يخوضها الفريق السعودي خلال معسكره بالبرتغال، استعدادًا للموسم الجديد.

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واستغل فنربخشة خطأً في التمرير من لاعبي الاتحاد، ليسجل مهاجمه المغربي يوسف النصيري هدف التقدم مبكرًا، في الدقيقة التاسعة.

وأضاف سيباستيان سزيمانسكي الهدف الثاني للفريق التركي، في الدقيقة الـ16، حيث حول عرضية أرضية إلى داخل الشباك الاتحادية.

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وفي الدقيقة الـ77، جاء دور المهاجم الكولومبي البديل جون دوران، المُعار من النصر السعودي، ليسجل الهدف الثالث، عندما وجه عرضية أرضية إلى داخل الشباك بتسديدة يسارية قوية.

واستقبل دوران عرضية أخرى، في الدقيقة الـ88، ليحولها برأسه معلنًا عن الهدف الثاني له، والرابع للفريق التركي.

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والمباراة الودية المقبلة للاتحاد، ستكون ضد فيتوريا غيماريش البرتغالي، يوم السبت.

وأعرب جمهور الاتحاد عن قلقه الشديد من مستوى "العميد" قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر في بطولة السوبر السعودي التي ستقام الشهر المقبل في هونغ كونغ.

وقال بيريرا في تصريحاته عقب المباراة: "أقول للجماهير الاتحادية لا تقلقوا سنكون مستعدين لمباراة النصر".

وأضاف: "سنعود بالموسم المقبل للدفاع عن ألقابنا، ولكن ينتظرنا بالتأكيد موسم صعب جدًّا لأن بقية الأندية بدأت بتعزيز صفوفها بشكل جيد جدًّا، النصر الآن تعاقد مع المدرب جورجي جيسوس، والهلال يعزز نفسه بطريقة جيدة".