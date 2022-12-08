لويس دي لا فوينتي مدربا جديدا لمنتخب إسبانيا خلفا للمقال لويس إنريكي

وأصدر اتحاد إسبانيا بيانًا قال فيه: "نقل المدير الرياضي، خوسيه فرانسيسكو مولينا، تقريرًا إلى الرئيس لويس روبياليس، يوصي فيه باختيار لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب تحت 21 عامًا، لقيادة الفريق الأول في المرحلة الجديدة التي تبدأ بعد كأس العالم".

وسيقدم مولينا تقرير تعيين لويس دي لا فوينتي إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الإثنين المقبل، 12 ديسمبر.

من هو لويس دي لا فوينتي؟

لويس دي لا فوينتي المولود العام 1961، حقق العديد من النجاحات في الفئات الأصغر من المنتخب الوطني الإسباني منذ توليه المسؤولية.

في العام 2015 حصل على لقب بطل أوروبا مع فريق تحت 19 عامًا.

وفي العام 2018، حصل على الميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​مع فريق تحت 18 عامًا.

بعد ذلك في يوليو 2018، تم تعيينه مدربًا لمنتخب تحت 21 عامًا، وبعدها بعام توج بأمم أوروبا في إيطاليا.

المدرب لويس دي لا فوينتي هو أيضًا صاحب الميدالية الفضية الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.