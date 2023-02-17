نيمار ينتقد صفقات باريس سان جيرمان الجديدة
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود أزمة كبيرة داخل غرفة ملابس فريق باريس سان جيرمان، بسبب سياسة كامبوس المدير الرياضي للفريق، وعدم قيامه بإبرام صفقات على المستوى المأمول.
ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرا قالت فيه إن الثنائي البرازيلي نيمار وماركينيوس انتقدا ما قام به كامبوس خلال فترتي انتقالات في باريس سان جيرمان، وعدم التعاقد مع صفقات قوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغضب لم يطل نيمار وماركينيوس، بل امتد أيضا إلى ميسي وكيمبيمبي.
وشددت الصحيفة على أن أغلب اللاعبين المتواجدين في آخر السنوات يحملون نفس الرأي.
كما أزاحت الصحيفة النقاب عن وجود مشادة بين نيمار وكامبوس خلال النقاش الذي دار السبت بين الطرفين، حيث وجه نيمار خلاله كلمات غير لطيفة لكامبوس، ووصف الميركاتو الذي قام به المدير الرياضي بألفاظ غير لائقة.
وأبرزت انتقادات كامبوس غضب المهاجم البرازيلي، وعلى الرغم من بقاء الخلاف والنزاع في غرفة الملابس في البداية، إلا أنه ظهر الآن للعلن.
وأراد النادي تقديم صورة أكثر هدوءا من خلال إخراج أحد القادة للتحدث، مثل بريسنيل كيمبيمبي الذي قال "أهم شيء هو أن نبقى متحدين رغم كل ما يقال ورغم كل ما يحدث فهذه هي الرسالة"، لكن تصريحات كيمبيمبي لا تنفي أن القصة مختلفة وراء الكواليس.
وخسر باريس سان جيرمان على أرضه أمام بايرن ميونخ 0/1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، ذهاب مباريات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف بايرن ميونخ على ملعب أليانز آرينا، فريق باريس سان جيرمان، في مباراة العودة يوم 8 مارس المقبل.