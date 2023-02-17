نيمار ينتقد صفقات باريس سان جيرمان الجديدة

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرا قالت فيه إن الثنائي البرازيلي نيمار وماركينيوس انتقدا ما قام به كامبوس خلال فترتي انتقالات في باريس سان جيرمان، وعدم التعاقد مع صفقات قوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغضب لم يطل نيمار وماركينيوس، بل امتد أيضا إلى ميسي وكيمبيمبي.

وشددت الصحيفة على أن أغلب اللاعبين المتواجدين في آخر السنوات يحملون نفس الرأي.

كما أزاحت الصحيفة النقاب عن وجود مشادة بين نيمار وكامبوس خلال النقاش الذي دار السبت بين الطرفين، حيث وجه نيمار خلاله كلمات غير لطيفة لكامبوس، ووصف الميركاتو الذي قام به المدير الرياضي بألفاظ غير لائقة.