شنايدر: منتخب المغرب سيكون الحصان الأسود في كأس العالم
توقع الهولندي ويسلي شنايدر، الذي خاض نهائي كأس العالم لكرة القدم 2010، أن يكون منتخب المغرب الحصان الأسود في قطر.
وقال شنايدر لاعب وسط ريال مدريد وإنتر ميلان السابق لقنوات "الكأس" ردا على سؤال حول الحصان الأسود لكأس العالم 2022 وسط ترشيحات عامة لصربيا وسويسرا: "المغرب سيكون مفاجأة البطولة".
وينافس المغرب في المجموعة السادسة الصعبة بجانب بلجيكا المصنفة الثانية عالميا وكرواتيا وصيفة بطلة النسخة الماضية وكندا.
وأضاف شنايدر الذي أنهى مسيرته مع الغرافة القطري في 2019: "بلجيكا الحالية ليست قوية، كانت قوية قبل سنتين أو ثلاث سنوات لكنها تعاني حاليا".
وتابع: "أداء المغرب كان جيدا في السنوات الماضية ويمكن أن يتطور أكثر وأتوقع أن تهزم بلجيكا وستكون فرصتها جيدة في بلوغ دور الـ16 خاصة إذا حققت بداية إيجابية".
وخسرت بلجيكا 1/2 من مصر، التي لم تتأهل لكأس العالم، في آخر مباراة ودية قبل السفر إلى قطر يوم الجمعة الماضي.
ويستهل منتخب المغرب مشواره أمام كرواتيا بعد غد الأربعاء في استاد البيت.