شنايدر: منتخب المغرب سيكون الحصان الأسود في كأس العالم

وتابع: "أداء المغرب كان جيدا في السنوات الماضية ويمكن أن يتطور أكثر وأتوقع أن تهزم بلجيكا وستكون فرصتها جيدة في بلوغ دور الـ16 خاصة إذا حققت بداية إيجابية".

وخسرت بلجيكا 1/2 من مصر، التي لم تتأهل لكأس العالم، في آخر مباراة ودية قبل السفر إلى قطر يوم الجمعة الماضي.

ويستهل منتخب المغرب مشواره أمام كرواتيا بعد غد الأربعاء في استاد البيت.