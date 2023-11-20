الركراكي: نحترم تنزانيا وعازمون على الفوز والتأهل

يطمح منتخب المغرب لتحقيق بداية قوية أمام مضيفه منتخب تنزانيا، غدًا الثلاثاء، بدار السلام في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا الشمالية.

ووصل المنتخب المغربي إلى دار السلام مساء الجمعة بعد رحلة جوية مباشرة وخاض زملاء حكيم زياش أول حصة تدريبية مساء السبت بأحد الملاعب الفرعية في عاصمة تنزانيا وهو الملعب ذاته الذي أقيمت فيه الحصة التدريبية، أمس الأحد.

وسيتدرب الفريق المغربي الذي كان أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ قبل نهائي كأس العالم في نسخة قطر 2022 مساء اليوم الاثنين في الاستاد الذي ستقام عليه المباراة.