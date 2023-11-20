الركراكي: نحترم تنزانيا وعازمون على الفوز والتأهل
يطمح منتخب المغرب لتحقيق بداية قوية أمام مضيفه منتخب تنزانيا، غدًا الثلاثاء، بدار السلام في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا الشمالية.
ووصل المنتخب المغربي إلى دار السلام مساء الجمعة بعد رحلة جوية مباشرة وخاض زملاء حكيم زياش أول حصة تدريبية مساء السبت بأحد الملاعب الفرعية في عاصمة تنزانيا وهو الملعب ذاته الذي أقيمت فيه الحصة التدريبية، أمس الأحد.
وسيتدرب الفريق المغربي الذي كان أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ قبل نهائي كأس العالم في نسخة قطر 2022 مساء اليوم الاثنين في الاستاد الذي ستقام عليه المباراة.
ولم يشارك منتخب المغرب في الجولة الأولى من التصفيات بسبب انسحاب منتخب إريتريا بينما فازت تنزانيا 1-صفر أمام النيجر بمراكش الأحد الماضي فيما انتصرت زامبيا 4-2 أمام الكونغو.
وزادت صعوبة المجموعة الخامسة في ظل تقلص عدد المباريات إلى ثماني عوضًا عن عشر كباقي المجموعات ما يقلص فرصة ثاني المجموعة في المنافسة على أفضل مركز ثان لخوض الملحق.
ويخوض منتخب المغرب مباراة الثلاثاء وهو يملك تفوقًا في المواجهات المباشرة مع منافسه بواقع ثلاثة انتصارات مقابل فوز وحيد لمنتخب تنزانيا.
واعترف وليد الركراكي، مدرب أسود الأطلس، بأن المباراة أمام تنزانيا لن تكون سهلة نظرًا لعاملي الأرض والجمهور واعتماد المنافس على الاندفاع البدني والدفاع بأكبر عدد من اللاعبين والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
وقال الركراكي المرشح لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2023، اليوم الاثنين، في المؤتمر الصحفي باستاد بنجمان مكابا الذي ستقام عليه المباراة في دار السلام: "نشكر تنزانيا على حسن الاستقبال. المباراة ستكون جدًّا صعبة لكننا قمنا باستعدادات جيدة. لدينا دائمًا نفس الطموح لتحقيق نتيجة طيبة في مستهل التصفيات ضمن مشوار طويل لبلوغ كأس العالم والبداية ستكون بلقاء الغد".
وأضاف: "الحمد لله أننا جئنا لهنا مبكرًا واستعداداتنا تمر في أفضل الأحوال لهذه المباراة الهامة الأولى في التصفيات ونحن نتحمل مسؤولياتنا كاملة ضمن بطولة مصغرة نطمح لتصدرها."
وأردف: "نحترم تنزانيا ولا نعتبرها أقل منا" بعد فوزها في مباراتها الأولى أمام النيجر.