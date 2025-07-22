غزو فرنسي.. ريال مدريد يصر على ضم نجم آرسنال

لا يزال المدافع الفرنسي ويليام ساليبا تحت مراقبة الجهاز الفني والإداري لريال مدريد، فقد عزز أداؤه في دوري أبطال أوروبا مع آرسنال اهتمام النادي الملكي به.

رغم مرور بعض الوقت، بدا وكأن اسم وليام ساليبا (24 عامًا)، من ضواحي باريس، قد نُسي في أدراج فالديبباس، إلا أن قيمته تظل كبيرة في عيون مسؤولي النادي الملكي.

وقالت صحيفة "آس" إن المواجهة التي خاضها أمام كيليان مبابي في مباراة الذهاب بين آرسنال وريال مدريد، ضمن دور الثمانية من البطولة القارية، لم تزد إلا من اهتمام النادي الإسباني بالمدافع الفرنسي، الذي يشارك مبابي مسقط رأسه في حي بوندي.

ومثل إبراهيما كوناتي في ليفربول، يرفض ساليبا تجديد عقده مع "المدفعجية".

اهتمام مدريدي

ينتهي عقد ساليبا الحالي صيف 2027، لكن مسؤولي آرسنال، بقيادة مديرهم الرياضي أندريا بيرتا (الذي سبق له العمل مع أتلتيكو مدريد)، يرغبون في تمديد ارتباطه بالنادي اللندني حتى عام 2032 تقريبًا، في محاولة لتعزيز مشروع الفريق الشاب تحت قيادة ميكيل أرتيتا، الذي ينقصه التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وسبق أن كشفت صحيفة "ليكيب" عن اجتماعات بين مسؤولي ريال مدريد ومحيط ساليبا لوضع الأسس لانتقال محتمل إلى فالديبباس.

الإصابات المتكررة لأنطونيو روديغر، والحالة البدنية المتدهورة لدافيد ألابا، والتساؤلات حول ميلويتاو بعد إصابته في كلا الركبتين، بالإضافة إلى نقص القيادة والشخصية لدى راؤول أسينسيو، "كل هذه العوامل، بحسب"آس" في تقريرها، تدفع النادي للتفكير في تعزيز خط الدفاع برفقة الهولندي الإسباني الشاب هويسن. نظريًا، من المفترض أن يكون ميلويتاو الشريك المثالي، لكن ريال مدريد سيحتاج إلى مزيد من التعزيزات".

مع وجود مواطنه كوناتي وزملائه الفرنسيين مثل كامافينغا، وفيرلاند ميندي، وتشواميني، ومبابي نفسه، سيعمل ساليبا في ريال مدريد بكامل طاقته.