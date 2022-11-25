نيمار يتحدث عن إصابته ويثق في مشاركته مع البرازيل في كأس العالم مجددا

كشف النجم البرازيلي نيمار عن مدى عشقه لبلاده بقوله إنه لو أتيحت له الفرصة للميلاد من جديد لتمنى أن يولد في البرازيل، مشيرا إلى أنه يثق في إمكانية العودة للمشاركة مع فريقه في كأس العالم مرة أخرى.

وأعلن مصدر مقرب من الفريق الفائز بكأس العالم خمس مرات في رقم قياسي، أن نيمار سيغيب عن المباراتين المقبلتين في المجموعة السابعة أمام سويسرا ثم الكاميرون.

وتعرض مهاجم باريس سان جيرمان للإصابة في كاحله خلال الفوز بهدفين نظيفين على صربيا في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة التي تستضيفها قطر.

وقال نيمار عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الفخر والحب اللذان أشعر بهما لارتدائي قميص منتخب البرازيل ليس لهما تفسير. إذا منحني الله الفرصة لاختيار بلد لأولد فيه من جديد، فستكون البرازيل".

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان: "لم أحصل على أي شيء في حياتي بسهولة، كان علي دائمًا مطاردة أحلامي وأهدافي لتحقيقها. لا تتمنى الشر لأحد. أمر اليوم بواحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي ... ومرة أخرى في كأس العالم أعاني من إصابة".

واختتم: "نعم إنها مملة، ستؤذي لكنني متأكد من أنني سأحظى بفرصة العودة لأنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة بلدي وزملائي. ثقتي وإيماني لا نهاية لهما".