وظيفة جديدة لفهد المفرج في الهلال السعودي

الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال مع فهد المفرجالمصدر: حساب الهلال عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 9:57 ص

استقرت إدارة نادي الهلال السعودي على عودة فهد المفرج نجم الفريق الأسبق مجدداً في دور جديد.

وكان فهد المفرج قد تقدم باستقالته من منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال خلال شهر أغسطس الجاري قبل إجراء انتخابات النادي.

 وعقد المفرج جلسة مع الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال الجديد للاتفاق على وظيفة جديدة في أروقة قلعة الفريق الأزرق.

 وبحسب الإعلامي حمد الصويلحي فإن فهد المفرج سيتولى الشؤون الادارية كاملة المتعلقة بكرة القدم.

وأضاف:" سيتولى المدير الرياضي الأجنبي كافة الأمور المتعلقة بالشئون الفنية لكرة القدم بجانب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للفريق الأول".

ويتفاوض نادي الهلال حالياً مع أكثر من مرشح لتولي منصب المدير الرياضي في الفترة القادمة.

 وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الهلال تقدمت بعرض لإقناع بييرو أوسيليو المدير الرياضي بنادي إنتر ميلان الإيطالي من أجل تولي نفس المنصب مع الهلال.

ومن المقرر أن يحسم أوسيليو موقفه من العرض السعودي عقب نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية مطلع شهر سبتمبر المقبل.

