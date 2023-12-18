مورينيو يكشف سبب رحيل محمد صلاح ودي بروين عن تشيلسي

وكشف مورينيو، مدرب روما الحالي، أنه "شن حربًا" لنقل محمد صلاح إلى تشيلسي منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأضاف المدرب البرتغالي: "عندما يقول الناس إنني تركت صلاح، أقول العكس تمامًا، اشتريت صلاح، أنا من قال اشتروا هذا اللاعب".

وتابع: "لقد كان ذاهبًا من بازل إلى ليفربول، خضت معركة، خضت حربًا، لإجباره على القدوم إلى تشيلسي".

وأتم مورينيو الذي تولى تدريب تشيلسي مرتين: "ثم يأتي الجزء الذي يتعين عليك فعله، لكي تكون لاعبًا في تشيلسي، أن تقدم أداءً جيدًا، أو يتعين عليك الانتظار، لم يكن صلاح يريد الانتظار، بل أراد الذهاب على سبيل الإعارة، وبعد ذلك قرر تشيلسي، في مرحلة معينة بيعه، لقد ذهب إلى فيورنتينا وروما، ولم يكن هذا هو قراري بالبيع".

وأردف: "كنت أقول دعه يذهب على سبيل الإعارة إذا شعر أنه بحاجة للعب كل دقيقة في كل مباراة".