مورينيو يكشف سبب رحيل محمد صلاح ودي بروين عن تشيلسي
كشف جوزيه مورينيو سبب تخلي تشيلسي عن الثنائي محمد صلاح وكيفين دي بروين عندما كان مدربًا للبلوز.
وقال مورينيو إن صلاح ودي بروين كانا "مجرد أطفال لا يستطيعون الانتظار"؛ للحصول على الفرص.
وكان مورينيو مدربًا لتشيلسي عندما قرر تشيلسي بيع دي بروين إلى فولفسبورغ وصلاح إلى روما.
ومنذ مغادرتهما تشيلسي تطور الثنائي ليصبحا اثنين من أفضل اللاعبين في العالم، ما عرّض تشيلسي لانتقادات شديدة، خاصة مع عودة صلاح ودي بروين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكن من بوابة ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب.
وكشف مورينيو أن كل من دي بروين وصلاح افتقرا إلى الصبر في تشيلسي وأرادا المغادرة في محاولة للحصول على المزيد من الفرص للعب.
وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "بصراحة لقد رحلا لأنهما أرادا الرحيل، غادرا لأنهما لا يريدان الانتظار".
وبحسب الصحيفة فقد أثبت صلاح ودي بروين صحة قرارهما بالرحيل عن تشيلسي، بوصولهما إلى مستوى عال.
وانضم صلاح إلى تشيلسي من بازل في 2014 وشارك في 19 مباراة فقط مع البلوز قبل أن يبدأ فصلًا جديدًا في الدوري الإيطالي مع روما.
وتمت إعارة الجناح المصري إلى فيورنتينا منتصف موسم 2014/2015، وقضى الموسم التالي على سبيل الإعارة في روما، الذي قام بتفعيل خيار الشراء بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم في الصيف.
وكشف مورينيو، مدرب روما الحالي، أنه "شن حربًا" لنقل محمد صلاح إلى تشيلسي منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأضاف المدرب البرتغالي: "عندما يقول الناس إنني تركت صلاح، أقول العكس تمامًا، اشتريت صلاح، أنا من قال اشتروا هذا اللاعب".
وتابع: "لقد كان ذاهبًا من بازل إلى ليفربول، خضت معركة، خضت حربًا، لإجباره على القدوم إلى تشيلسي".
وأتم مورينيو الذي تولى تدريب تشيلسي مرتين: "ثم يأتي الجزء الذي يتعين عليك فعله، لكي تكون لاعبًا في تشيلسي، أن تقدم أداءً جيدًا، أو يتعين عليك الانتظار، لم يكن صلاح يريد الانتظار، بل أراد الذهاب على سبيل الإعارة، وبعد ذلك قرر تشيلسي، في مرحلة معينة بيعه، لقد ذهب إلى فيورنتينا وروما، ولم يكن هذا هو قراري بالبيع".
وأردف: "كنت أقول دعه يذهب على سبيل الإعارة إذا شعر أنه بحاجة للعب كل دقيقة في كل مباراة".
رحيل دي بروين
وشارك دي بروين في 9 مباريات مع تشيلسي خلال الموسمين اللذين قضاهما في البلوز، وقضى موسم 2012/2013 على سبيل الإعارة في فيردر بريمن قبل الانضمام إلى فولفسبورغ في 2014.
وبعد موسم واحد فقط في الدوري الألماني ضم مانشستر سيتي اللاعب البلجيكي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.
وقارن مورينيو بين رحيل صلاح ودي بروين وقال: "مع دي بروين كان الأمر مشابهًا جدًّا، لقد ذهبنا إلى فترة ما قبل الموسم في آسيا، ذهبنا إلى إندونيسيا وتايلاند وكان من المقرر أن يذهب كيفن على سبيل الإعارة إلى فريق ألماني".
وواصل: "قلت للنادي لا، لا أريده أن يخرج على سبيل الإعارة، أريده معي، لقد بقي معي، وبدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز باللعب في التشكيلة الأساسية".
وأكد: "بعد ذلك، لعبنا كأس السوبر الأوروبي في براغ ضد بايرن ميونخ ولم يلعب تلك المباراة، ثم في اليوم التالي أريد المغادرة".
وأضاف: "لقد لعبنا المباراة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد وتعادلنا 0/0، لقد كان على مقاعد البدلاء ولعب بعض الدقائق، لكن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة له، لذلك أراد الرحيل".
وقال مورينيو: "عندما تكون في تشيلسي وتريد الرحيل، اذهب ويأتي شخص آخر، لقد كانا مجرد طفلين لا يستطيعان الانتظار، وتشير حياتهما المهنية إلى أنهما كانا على حق، لكن الأمر لم يكن بيدي، ربما سيقول أشخاص آخرين إنني طردتهم، لكن ليس هم".