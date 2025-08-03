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رياضة

عدي الدباغ يجني أولى ثمار الانضمام إلى الزمالك

عدي الدباغ يجني أولى ثمار الانضمام إلى الزمالك
عدي الدباغالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 12:54 م

حصد الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب نادي شارلروا البلجيكي، أولى ثمار مفاوضاته مع فريق الزمالك، حيث بات اللاعب قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأبيض في الميركاتو الحالي.

وبحسب أحدث التقارير فإن الدباغ من المقرر أن يصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، للخضوع إلى الفحوصات الطبية اللازمة وإتمام إجراءات انتقاله إلى الفريق الأبيض.

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وقضى الدباغ الموسم الماضي معارا إلى صفوف أبردين الاسكتلندي.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة، مع نظيره شارلروا البلجيكي، للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال مسيرته الاحترافية لعب الدباغ 58 مباراة كمهاجم سجل 20 هدفا وصنع 4، وكجناح أيمن في 4 مباريات سجل 3 وصنع هدفا.

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ووفقا لآخر التقارير فإن جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، قدم كافة الضمانات المالية للاعب طوال فترة تعاقده الممتدة حتى 4 سنوات مقبلة، مقابل 350 ألف دولار سنويا.

وشهد حساب اللاعب على منصة "إنستغرام" ارتفاعا كبيرا في عدد المتابعين منذ بدء المفاوضات معه، حيث قامت جماهير الفريق الأبيض بمتابعة اللاعب بكثافة وتحفيزه بعبارات الثناء دعما له لتشجيعه على الانضمام للفريق، حيث وصل حساب الدباغ إلى أكثر من 96.7 متابع في أيام قليلة.

 

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 ويستعد الدباغ للانخراط مباشرة في البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا، استعدادًا للموسم الجديد ومواجهة سيراميكا يوم 8 أغسطس، ضمن خطة الزمالك لتجهيز جميع صفقاته الجديدة بأسرع وقت ممكن.

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