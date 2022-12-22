بعد تطفله على ميسي في نهائي المونديال.. أمريكا تحظر "الشيف نصرت" من بطولاتها
مُنع الشيف التركي الشهير نصرت جوكتشي - المعروف باسم "صديق الملح" من حضور أي حدث رياضي أمريكي بعد تصرفاته في نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، يوم الأحد الماضي.
وأثار الشيف الشهير وصاحب سلسلة مطاعم شهير الغضب بأسلوبه الغريب في قطر عقب فوز الأرجنتين باللقب إثر الفوز 4-2 بركلات الترجيح على فرنسا بعد التعادل 3-3 بين الفريقين بعد الوقتين الأصلي والإضافي.
وشوهد جوكتشي وهو يمسك بقائد الأرجنتين ليونيل ميسي في محاولة للفت انتباهه، على الرغم من رفضه مرارا وتكرارا من قبل نجم باريس سان جيرمان.
وظل الشيف الشهير على أرض ملعب لوسيل بين لاعبي الأرجنتين المحتفلين، وانتهك قواعد الاتحاد الدولي (الفيفا) الصارمة بشأن المسموح لهم بلمس كأس العالم، التي رفعها ميسي ورفاقه بعد نهائي مذهل.
وقد دخل الشيف الشهير الملعب وتمكن من التقاط صورة سيلفي مع ميسي أثناء احتفاله بانتصار فريقه.
ويحرص الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على تجنب تكرار ذلك إذا قرر الطاهي التركي الحضور. وذلك حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وكتبت بطولة كأس الولايات المتحدة على "تويتر": "نصرت جوكتشي ممنوع بموجب هذا من نهائي كأس الولايات المتحدة عام 2023."
وكأس الولايات المتحدة مسابقة من أدوار خروج المغلوب تضم فرقا من الدوري الأمريكي للمحترفين بالإضافة إلى بطولات محلية أخرى.
ومن غير المعروف ما إذا كان جوكتشي سيشارك في حدث 2023، لكن الآن تم إخراج القرار من يديه من قبل قادة البطولة.
وقد تعرض الشيف التركي لانتقادات بسبب مضايقته "المثيرة للشفقة" لميسي ورفاقه عقب التتويج بكأس العالم.
وقال أحد مستخدمي "تويتر" عن الموقف: "لقد فاز الرجل للتو بكأس العالم قبل دقائق، وهذا الشيف يشعر أنه يحق له جذب انتباهه".
استمر الغضب بعد أن نشر صورا على "إنستغرام" له وهو يحمل الكأس الذهبية عيار 18 قيراطا، بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني، وهو امتياز مخصص للفريق الفائز ورؤساء الدول.
وكان أحد التعليقات: "لا يجب أن تلمس الكأس. أنت لست بطلا"، وقال مستخدم غاضب آخر على "إنستغرام"، إنه "ألغى متابعة" الشيف التركي. "لا ينبغي أن تلمس هذا الكأس فقط للاعبين الذين بذلوا جهودهم ليصبحوا أبطالا لديهم هذا الحق في حمل الكأس".
ونصرت ليس الوحيد الذي لمس الكأس الذهبية، حيث تم تصوير المطربة ريانا وهي تحمل الكأس في العام 2014، وكشفت لاحقا أنها قبلت والتقطت صورة سيلفي مع الكأس الشهيرة.