بعد تطفله على ميسي في نهائي المونديال.. أمريكا تحظر "الشيف نصرت" من بطولاتها

وقال أحد مستخدمي "تويتر" عن الموقف: "لقد فاز الرجل للتو بكأس العالم قبل دقائق، وهذا الشيف يشعر أنه يحق له جذب انتباهه".

استمر الغضب بعد أن نشر صورا على "إنستغرام" له وهو يحمل الكأس الذهبية عيار 18 قيراطا، بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني، وهو امتياز مخصص للفريق الفائز ورؤساء الدول.

وكان أحد التعليقات: "لا يجب أن تلمس الكأس. أنت لست بطلا"، وقال مستخدم غاضب آخر على "إنستغرام"، إنه "ألغى متابعة" الشيف التركي. "لا ينبغي أن تلمس هذا الكأس فقط للاعبين الذين بذلوا جهودهم ليصبحوا أبطالا لديهم هذا الحق في حمل الكأس".

ونصرت ليس الوحيد الذي لمس الكأس الذهبية، حيث تم تصوير المطربة ريانا وهي تحمل الكأس في العام 2014، وكشفت لاحقا أنها قبلت والتقطت صورة سيلفي مع الكأس الشهيرة.