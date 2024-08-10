كشفت تقارير إعلامية عن السر وراء غياب البرازيلي فيتور روكي، نجم برشلونة، عن التواجد في تدريبات فريقه، اليوم السبت، استعدادا للموسم الجديد للدوري الإسباني.

ورغم أن روكي يملك قدرات فنية وبدنية رائعة، لكنه لم يحدث الفارق المأمول منه مع برشلونة الموسم الماضي، وذكرت تقارير أخيرة أن الإدارة تضغط على اللاعب من أجل الرحيل، لإفساح المجال لضم لاعبين جدد.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، والقريب من إدارة "البلوغرانا"، فإن غياب النجم البرازيلي عن التدريبات جاء بسبب شعوره بوعكة صحية.

وأضاف: "فيتور روكي وصل إلى المدينة الرياضية وهو يشعر بوعكة صحية وعاد إلى المنزل بإذن من الأطباء".

وكان جيرارد روميرو ذكر أمس أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، التقى بوالد فيتور روكي وأندري كوري، وكيل أعمال اللاعب.

وأوضح الصحفي الرياضي، أن رحيل روكي عن البارسا أصبح قريبا للغاية، حيث اجتمع الثلاثي من أجل حسم مستقبل اللاعب، الذي خرج من حسابات المدرب الجديد هانزي فليك.

وأكدت التقارير أن إدارة برشلونة لا تعتزم تسجيل اللاعب في سجلات النادي بهدف أن توفر هامشاً في فاتورة الرواتب، وتسعى الإدارة لبيعه هذا الصيف.

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وتتضمن قائمة الراغبين في توقيع روكي كل من الهلال السعودي ولاتسيو الإيطالي وبورتو البرتغالي.

ولم يشارك روكي في التشكيل الأساسي لبرشلونة في الموسم الماضي، سوى في 310 دقائق خلال 13 مباراة بالدوري الإسباني، وكأس الملك، وسجل هدفين فقط، وتبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو.