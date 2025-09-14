ليس راغد النجار.. أكثر لاعب أبهر جمهور النصر السعودي أمام الخلود

لم يكن التصدي الحاسم لركلة الجزاء من جانب الحارس راغد النجار هو المشهد الوحيد الذي لفت أنظار جماهير النصر في مواجهة الخلود بالدوري السعودي، بل خطف أحد نجوم الفريق الأضواء بفضل أدائه الهجومي المميز الذي قاد "العالمي" لحسم اللقاء، ليصبح حديث الجماهير بعد صفارة النهاية.

أخبار ذات علاقة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الخلود

النصر حسم المواجهة بهدفين دون رد، فقد افتتح ساديو ماني التسجيل في الدقيقة 52، قبل أن يضيف الإسباني إينيغو مارتينيز الهدف الثاني برأسية قوية في الدقيقة 81.

ماني يخطف الأضواء

ورغم أن النجار كان بطل اللحظة الأخيرة بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة 87، اتجهت العيون نحو ساديو ماني الذي قدم عرضًا فرديًا استثنائيًا طوال 90 دقيقة.

الجناح السنغالي لعب المباراة كاملة، وسجل الهدف الأول الذي فتح الطريق أمام النصر نحو الفوز. لم يكتف بذلك، بل صنع الخطورة في كل لمسة تقريبًا، فقد لمس الكرة 86 مرة، ونجح في 43 تمريرة صحيحة من أصل 49 بنسبة دقة وصلت إلى 88%.

كما صنع 3 تمريرات أساسية شكلت فرصًا محققة لزملائه.

ماني كان مصدر الإزعاج الأول لدفاع الخلود، إذ نفذ 8 محاولات مراوغة، نجح في اثنتين منها بفاعلية، وسدد 7 كرات نحو المرمى، منها 4 بين القوائم.

كما خسر فرصة خطيرة محققة للتسجيل، لكنه عوضها بهدف التقدم الذي منح فريقه السيطرة.

وخاض 9 مواجهات أرضية، وخرج منتصرًا في 5 منها، إلى جانب محاولتين ناجحتين في إرسال الكرات الطويلة.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

وفي النهاية حصد ساديو ماني درجة (8.8/10) كأعلى لاعب في الفريق حصل على تقييم.

وقبيل نهاية المباراة هتفت جماهير نادي النصر في ملعب الأول بارك باسم ساديو ماني بعد أدائه الجيد.