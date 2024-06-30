حقيقة تراجع النصر السعودي عن ضم حارس أجنبي

معسكر النصر

من جانبه، أوضح نادي النصر عبر حسابه على منصة "إكس" أنه سيخوض معسكرًا خارجيًا في دولتي البرتغال وإسبانيا، يتخلله العديد من المباريات الودية.

وأكد نادي النصر، أن المعسكر سيبدأ يوم 7 يوليو المقبل بالسفر لمقر المعسكر في البرتغال، حيث سيخوض الفريق 6 مباريات، هناك، قبل استكمال الجزء الثاني في إسبانيا.

وأشار النادي إلى أن الفريق سيغادر إلى إسبانيا يوم 1 أغسطس وسيخوض مباراتين وديتين هناك، قبل العودة إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 8 أغسطس المقبل.

النصر سينافس على العديد من البطولات خلال الموسم المُقبل، بداية من كأس السوبر السعودي ودوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.