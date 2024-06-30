حقيقة تراجع النصر السعودي عن ضم حارس أجنبي
كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تراجع نادي النصر السعودي عن ضم حارس مرمى جديد أجنبي خلال الموسم الرياضي المُقبل.
وأصبح النصر دون حارس أجنبي، بعد رحيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، وأيضا انتهاء عقد وليد عبد الله ورحيله عن "العالمي".
وارتبط اسم النصر بالتعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، خلال هذا الصيف.
ولكن تقارير أخرى ربطت تشيزني بالانضمام لنادي مونزا الإيطالي، وهو ما أقلق جمهور النصر السعودي.
من جانبه، حاول الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس" طمأنة جماهير "العالمي"، قائلا، إن "حارس النصر القادم، أجنبي (متمكن)، ولا صحة للأخبار المتداولة أن النصر لن يحضر حارسا أجنبيا، بنسبة كبيرة ستكون أول صفقة يتم الإعلان عنها هي صفقة الحارس".
وينتظر النصر عودة الحارس الشاب نواف العقيدي، للمباريات، بعد انتهاء فترة عقوبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي قضت بإيقافه لمدة 5 أشهر، بدءًا من فبراير الماضي، بداعي الإساءة لإداريي المنتخب السعودي، خلال معسكر بطولة كأس آسيا 2023.
كما أشارت التقارير إلى دخول النصر في مفاوضات مع أكثر من حارس أجنبي، مثل البرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول، أو الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا.
معسكر النصر
من جانبه، أوضح نادي النصر عبر حسابه على منصة "إكس" أنه سيخوض معسكرًا خارجيًا في دولتي البرتغال وإسبانيا، يتخلله العديد من المباريات الودية.
وأكد نادي النصر، أن المعسكر سيبدأ يوم 7 يوليو المقبل بالسفر لمقر المعسكر في البرتغال، حيث سيخوض الفريق 6 مباريات، هناك، قبل استكمال الجزء الثاني في إسبانيا.
وأشار النادي إلى أن الفريق سيغادر إلى إسبانيا يوم 1 أغسطس وسيخوض مباراتين وديتين هناك، قبل العودة إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 8 أغسطس المقبل.
النصر سينافس على العديد من البطولات خلال الموسم المُقبل، بداية من كأس السوبر السعودي ودوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.