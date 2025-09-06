لماذا لا ألعب أساسيا.. حسام حسن يحذر نجم منتخب مصر

وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تحذيرا شديد اللهجة، لأحد نجوم الفراعنة، عقب مباراة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

وقطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026 بعد أن فاز على ضيفه إثيوبيا 2-صفر في الجولة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة من 7 مباريات متصدرا المجموعة الأولى وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 14 نقطة وبفارق 10 نقاط عن سيراليون الثالثة.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراته القادمة على بوركينا فاسو في الجولة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل ليتأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

تحذير لنجم المنتخب

أكد مصدر داخل منتخب مصر أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب عقد جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب لمعرفة أسباب عدم مشاركته أساسيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مصطفى عبر عن غضبه الشديد بسبب جلوسه على دكة البدلاء ومشاركة أسامة فيصل على حسابه.

وتابع أن حسام حسن طلب من مصطفى الاجتهاد في التدريبات للمشاركة أساسيا وأكد له أن هذه وجهة نظره الفنية.

وأضاف أن حسام حسن وجه تحذيرًا إلى مصطفى محمد من الحديث معه حول هذه الأمور مجددا، مؤكدًا أن مشاركة أي لاعب ترجع لوجهة نظر الجهاز الفني فقط.