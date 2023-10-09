تشافي ينتقد التحكيم بعد تعادل برشلونة مع غرناطة
انتقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، التحكيم إثر تعادل فريقه (2-2) مع غرناطة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإسباني.
وحوَّل برشلونة تأخره إلى تعادل إيجابي بهدفين لمثلهما، وتم إلغاء هدف ثالث للبلوغرانا في الدقائق الأخيرة.
واشتكى لاعبو برشلونة وتشافي بشدة للحكم بعد إلغاء هدف جواو فيلكس في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي تسلل مثير للجدل أثناء بناء الهجمة.
وقال تشافي في تصريحات إعلامية، عقب المباراة: "أعتقد أننا كنا نستحق المزيد لكننا دفعنا ثمن أخطائنا، من الواضح أننا لا نستطيع دخول الملعب بهذه الطريقة. كنا صبورين وهيمنا على المباراة".
وأضاف: "من المؤسف أنه كان يتعين علينا العودة من التأخر 2-صفر بعد هجمتين مرتدتين. شعوري بشكل عام جيد لكننا أهدرنا نقطتين".
وعن الهدف الملغي، أشار: "من العار إلغاء الهدف الثالث، لم يكن فيران متداخلًا في الكرة، حيث كانت الكرة تسبقه، كما إن الحكم الرابع أخبرني في البداية أنه تم إلغاء الهدف بسبب لمس توريس الكرة، ولكن بعد ذلك تبين أن هذا التبرير خاطئ".
وعن لاعبه لامين يامال والذي أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الدوري الإسباني، شدد تشافي: "لقد منحوني الثقة عندما كان عمري 17 و18 عامًا، عندما نرى أن لاعب كرة قدم يمكنه مساعدة الفريق نمنحه الفرصة، لامين يساعدنا كثيرًا ويصنع الفارق، لقد سجل هدفًا مهمًّا".
وبشأن إصابة كوندي، أشار: "كوندي بخير والأمر ليس خطيرًا، ودعونا نرَ كيف هي حال لامين يامال الذي شعر ببعض الانزعاج".
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 21 نقطة من تسع مباريات، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن ريال مدريد.