تشافي ينتقد التحكيم بعد تعادل برشلونة مع غرناطة

انتقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، التحكيم إثر تعادل فريقه (2-2) مع غرناطة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وحوَّل برشلونة تأخره إلى تعادل إيجابي بهدفين لمثلهما، وتم إلغاء هدف ثالث للبلوغرانا في الدقائق الأخيرة.

واشتكى لاعبو برشلونة وتشافي بشدة للحكم بعد إلغاء هدف جواو فيلكس في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي تسلل مثير للجدل أثناء بناء الهجمة.

وقال تشافي في تصريحات إعلامية، عقب المباراة: "أعتقد أننا كنا نستحق المزيد لكننا دفعنا ثمن أخطائنا، من الواضح أننا لا نستطيع دخول الملعب بهذه الطريقة. كنا صبورين وهيمنا على المباراة".