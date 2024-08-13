بشّر الإيطالي جويدو فينغا، المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، جماهير فريقه، بإبرام صفقات خلال موسم انتقالات الصيف الجاري.

ويوم الأربعاء، سيلعب النصر بقيادة الهداف كريستيانو رونالدو الذي يبحث عن أول لقب له في السعودية، أمام التعاون رابع الدوري الموسم الماضي.

وسيخوض الفريق مباريات كأس السوبر المحلية بتشكيلة الموسم الماضي تقريبا، بعدما لم تتعاقد الإدارة مع أي لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية باستثناء الحارس البرازيلي بينتو، على عكس ما حدث العام الماضي.

ونقل الإعلامي عبدالعزيز العصيمي عن جويدو فينغا بأن إدارة النصر، تعمل حاليًا على جلب صفقات جديدة.

وقال جويدو فينغا للعصيمي: "نعمل حاليا على التعاقد مع لاعبين مواليد 2003 من الجنسية البريطانية والبرازيلية".

ويعيش نادي النصر موسما هادئا في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، إذ اكتفى بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو.