بنزيما يعطل حسابه في "إنستغرام"

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه، نظرًا للانتقادات التي تلقاها على شبكات التواصل الاجتماعي، اختار بنزيما حذف حسابه على "إنستغرام"، علمًا أنه لم ينشر أي شيء على منصة "X" منذ الـ5 من ديسمبر.

ووفقًا للصحيفة فإن غضب جماهير الاتحاد على بنزيما شديد، حتى أن أحد المشجعين وصفه بـ"ابن الهزيمة".

ونقلت عن الإعلامي السعودي وليد الفراج، قوله إن "المسافة بين الجمهور وكريم بنزيما تتسع كل يوم، فهو لم ينجح قط في إحداث الفارق، ويجب القول، على وجه الخصوص، إنه لا يبذل أي جهد".