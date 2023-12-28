بنزيما يعطل حسابه في "إنستغرام"
عطّل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد السعودي حسابه في موقع "إنستغرام".
وبعد يومين من خسارة الاتحاد 2/5 أمام النصر في الدوري السعودي، فاجأ بنزيما مشجعيه بتعطيل حسابه في موقع "إنستغرام".
وبحسب صحيفة "سبورت" فإنه بعد 5 أشهر من وصوله إلى السعودية من بوابة الاتحاد، كان بنزيما بعيدًا عما توقعته إدارة نادي الاتحاد، كما إن أداءَه في الخسارة أمام النصر، بقيادة كريستيانو رونالدو، وضعه في عين الإعصار.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه، نظرًا للانتقادات التي تلقاها على شبكات التواصل الاجتماعي، اختار بنزيما حذف حسابه على "إنستغرام"، علمًا أنه لم ينشر أي شيء على منصة "X" منذ الـ5 من ديسمبر.
ووفقًا للصحيفة فإن غضب جماهير الاتحاد على بنزيما شديد، حتى أن أحد المشجعين وصفه بـ"ابن الهزيمة".
ونقلت عن الإعلامي السعودي وليد الفراج، قوله إن "المسافة بين الجمهور وكريم بنزيما تتسع كل يوم، فهو لم ينجح قط في إحداث الفارق، ويجب القول، على وجه الخصوص، إنه لا يبذل أي جهد".
وأضاف الفراج: "عندما وصل كريستيانو رونالدو إلى السعودية في يناير، أظهر بالفعل علامات على رغبته في تقديم أفضل ما لديه، لكن بنزيما لا يقدم أيَّ شيء، يبدو الأمر كما لو أن الفريق لا يحبه، إنه غير مرتاح ولا نعرف السبب".
وبدأ الموسم بشكل خاطئ بسبب خلافات بين بنزيما والمدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو الذي وصفه علنًا بأنه "كسول".
وقال نونو لبنزيما: "أنت لاعب رائع، لكن يبدو أنك كسول جدًّا بحيث لا يمكنك الضغط على منافسك".
وبعد ذلك انفصل الاتحاد عن سانتو وتم تعيين المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.
وسجل بنزيما 12 هدفًا وصنع 5 في 20 مباراة مع الاتحاد هذا الموسم، علمًا أن زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر سجل 23 هدفًا وصنع 11 في 24 مباراة هذا الموسم.