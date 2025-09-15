فشل في تسويق عقده.. تركي السهلي يهاجم الهلال بعد هروب لودي (فيديو)

هاجم الإعلامي الرياضي تركي السهلي إدارة نادي الهلال السعودي بعد أزمة هروب البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للفريق، والذي قرر السفر إلى بلاده، ليبلغ إدارة "الزعيم" بفسخ عقده من طرف واحد.

وكان من المقرر أن يرتبط لودي مع نادي الهلال بعقدٍ يمتد حتى 30 يونيو 2027.

ولكن الهلال أكد أنه تلقى خطاباً من الممثل القانوني للاعب البرازيلي، يفيد بفسخ عقده الساري مع النادي.

وقال بيان الفريق عبر موقعه الرسمي، إنه تلقى هذا الخطاب بعد مغادرة لودي إلى بلاده، السبت الماضي.

وأكد النادي الهلالي أنه "لن يتردد في اتخاذ كافة الخطوات النظامية، التي من شأنها حفظ حقوق النادي وفق ما تكفله الأنظمة المعمول بها، على أن يتم الإعلان عن كافة المستجدات المرتبطة بالقضية، سعياً إلى تعزيز الشفافية مع كافة جماهير الهلال".

من جانبه، أكد لودي أنه اتخذ هذا القرار بعدما رفض النادي قيده في القائمة المحلية، مكتفياً بوضعه بقائمة دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو ما يرفضه بشكل نهائي، مشدداً على أنه يريد اللعب طوال الموسم وليس لفترة معينة.

وقال تركي السهلي في تصريحات تلفزيونية: "أرجو ألا يحمّل أحد الاتحاد السعودي لكرة القدم مسؤولية ما يحدث في الهلال، وكان وكيل لودي خرَجَ بتصريحات نارية في كل الصحف وواضح أن الموضوع وصل لطريق مسدود بين الطرفين".

وأضاف: "أعتقد أن فيفا سيمنح لودي بطاقة دولية مؤقتة لممارسة اللعبة، على ما أظن أن الهلال لن يسير باتجاه التقاضي وقد يذهب نحو محاولة المصالحة مع اللاعب، والهلال فشل في تسويق اللاعب أو بيعه، وإنزاي كان يعتمد على لودي في مركز قلب الدفاع، والنادي أيضًا كان يحاول في الوقت نفسه ضم ثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي، بالتالي كان يجب على الإدارة الجلوس مع اللاعب وإيجاد فرص لتسويقه أو إقناعه بالبقاء".

وتابع السهلي: "لودي لم يكن خياراً أساسياً لدى إنزاغي، وربما لن يعتمد عليه في دوري أبطال آسيا للنخبة، واللاعب شعر بكل هذه الأمور فقرر الرحيل بهذه الطريقة".

وخاض اللاعب البرازيلي 56 مباراة بقميص الهلال، سجّل خلالها 4 أهداف وصنع 11، وحقق مع رفاقه ألقاب الدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.