الموعد والقنوات الناقلة لحفل تقديم كريستيانو رونالدو في مرسول بارك
كشف نادي النصر السعودي موعد حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملعبه مرسول بارك.
وكتب النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "الحدث المنتظر، حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميًا غدًا الثلاثاء، جماهيـر النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو 19:00 في ساحة النصر مرسول بارك".
وسينقل حفل تقديم رونالدو عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سينقل عبر القنوات الرياضية السعودية، ودخلت عدة قنوات رياضية أخرى في مفاوضات لنقل الحفل.
ومن المتوقع أن يُنقل حفل تقديم رونالدو في مرسول بارك على شبكة قنوات SSC السعودية.
ويوم الجمعة الماضي أعلن نادي النصر تعاقده رسميًا مع كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن رونالدو سجل 450 هدفًا في 438 مباراة مع ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي للفريق، في حين سجل 145 هدفًا في فترتين مع مانشستر يونايتد الذي لعب له 346 مباراة، أما مع يوفنتوس فسجل 101 هدف في 134 مباراة.
وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وحصل على جائزة الفيفا "THE BEST" لأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2016 و2017.
ونشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن رونالدو سيصل إلى الرياض عند الساعة 23:00 الاثنين.
وسيحط رونالدو الرحال في الرياض عبر صالة الطيران الخاص برفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين.
وسيمنع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه، وسط تشديدات أمنية مكثفة، تمهيدًا لتقديمه في مرسول بارك الثلاثاء.
وأكدت الصحيفة أن كريستيانو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض، حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم.