الموعد والقنوات الناقلة لحفل تقديم كريستيانو رونالدو في مرسول بارك

كشف نادي النصر السعودي موعد حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملعبه مرسول بارك.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "الحدث المنتظر، حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميًا غدًا الثلاثاء، جماهيـر النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو 19:00 في ساحة النصر مرسول بارك".

وسينقل حفل تقديم رونالدو عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سينقل عبر القنوات الرياضية السعودية، ودخلت عدة قنوات رياضية أخرى في مفاوضات لنقل الحفل.

ومن المتوقع أن يُنقل حفل تقديم رونالدو في مرسول بارك على شبكة قنوات SSC السعودية.