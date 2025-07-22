من قلب إيطاليا.. أول نادٍ يهدد بالانسحاب من مرحلة التتويج بالدوري الليبي

أصدرت إدارة النادي الأهلي بنغازي بيانا شديد اللهجة، معربة عن غضبها من مستوى الخدمات في الفندق المخصص لإقامة فريقها في مدينة ميلانو الإيطالية استعدادا لخوض مباريات دوري سداسي مرحلة التتويج، مهددة بالانسحاب من البطولة حال عدم تدارك الوضع سريعا.

ويقام سداسي التتويج وفق نظام الدوري من دور واحد بين كل من: الأهلي طرابلس والاتحاد، والهلال والأهلي بنغازي، والأخضر والسويحلي.

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ومن المنتظر أن تقام مواجهات مرحلة سداسي التتويج على 5 جولات، لتحديد هوية بطل الدوري الليبي، بجانب الفرق المتأهلة لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

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وقالت الإدارة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: "فوجئنا برداءة مستوى الإقامة، وغياب صالة التمارين وأحواض الاستشفاء وقاعات الاجتماعات".

وأضاف البيان: "هذا الإهمال غير مقبول ويؤثر بشكل مباشر على جاهزية الفريق، كما ينعكس سلباً على مصلحة النادي وحقه المشروع في التحضير على قدم المساواة مع باقي الأندية المشاركة التي خُصصت لها فنادق أكثر جاهزية وراحة".

وأكدت الإدارة تعجبها من هذا الوضع، معتبرة أنه "قد يوحي بوجود نية مبيتة للإضرار بالنادي وعرقلة استعداداته الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة".

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وحمّلت الإدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم المسؤولية عن الوضع لأنه معني بالتنسيق والإشراف، مشددة: "إذا لم يجرِ تدارك الوضع فوراً وتوفير ظروف إقامة لائقة تضمن سلامة وجاهزية الفريق، فإن النادي الأهلي يحتفظ بحقه الكامل في الانسحاب من المشاركة، دفاعاً عن مكانته، ورفضاً لهذا التعامل غير المهني".