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رياضة

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون
مواجهة سابقة بين النصر والتعاون
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2024، 6:40 ص

يواجه فريق النصر نظيره التعاون، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مواجهات دور نصف النهائي، من بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي 4 أندية، هم الهلال والنصر بصفتهما البطل والوصيف لبطولة دوري روشن 2023-2024 وتواجدا أيضًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم نفسه، لذلك تم اختيار ناديي الأهلي والتعاون اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي.

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ومن المقرر أن يلعب الفائز من مباراة النصر والتعاون، مع الهلال الذي تأهل إلى المباراة النهائية من البطولة.

ونجح الهلال في الفوز على الأهلي، في مواجهة نصف النهائي الأول لكأس السوبر السعودي، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، بركلات الترجيح 4-1 عقب انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل 1-1.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويعد الهلال هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بالسوبر السعودي بـ4 مرات، ويأتي النصر بلقبين، ويوجَد في المركز الثالث للمتوجين بلقب واحد، أندية الأهلي والاتحاد والشباب والفتح.

 

موعد مباراة النصر والتعاون

تقام مباراة النصر والتعاون، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة "SSC1" ومنصة شاهد.

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