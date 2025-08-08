أكثر لاعب أثار استياء جمهور الزمالك في مباراة سيراميكا

افتتح نادي الزمالك سجله بالفوز في الدوري المصري الممتاز بتحقيقه الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من المسابقة، لكن الانتصار لم يمنع جماهير الفريق الأبيض من توجيه سهام النقد الحاد نحو التونسي سيف الدين الجزيري، الذي أثار استياءهم بأدائه المخيب.

انطلقت المباراة بتبادل هجومي بين الفريقين، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم المحاولات من الطرفين. وفي الدقيقة 84، كسر ناصر ماهر جمود النتيجة بتسجيله الهدف الأول بعد كرة ذكية من آدم كايد، ليتفوق الزمالك.

ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 98 عبر محمد شحاتة، الذي أطلق تسديدة قوية من منتصف الملعب، مستفيدًا من خروج حارس سيراميكا.

الجزيري في قلب العاصفة

رغم الفوز، تحول سيف الدين الجزيري إلى محور الغضب الجماهيري بعد أدائه المخيب، خاصة بعد نزوله بديلًا لناصر منسي.

وأضاع الجزيري فرصة محققة للتسجيل بعد انفراد كامل بالمرمى، ليرفع الكرة عاليًا بعيدًا عن الشباك.

كما تسببت أخطاؤه في التمرير بهجمات خطيرة على دفاع الزمالك، مما زاد من حنق الجماهير.

انتقادات لاذعة

بعد المباراة، تعرض الجزيري لموجة انتقادات حادة من مشجعي الزمالك، الذين وصفوه بـ"غير المؤهل" لقيادة الهجوم، خاصة في ظل غياب البدائل القوية.

كما هاجمه أسطورة النادي حازم إمام بشدة خلال تحليله للمباراة على قناة "أون سبورت"، قائلًا: "أداء الجزيري غير مقبول لمهاجم دولي.. تصرفاته بالكرة كانت تفتقر للتركيز والاحترافية".

وأضاف إمام: "الجزيري نزل متأخرًا ولم يكن حاضرًا ذهنيًا، والكرة التي أضاعها كانت سهلة وتستوجب التسجيل، ولا يليق بمهاجم كبير أن يسدد بتلك الطريقة".