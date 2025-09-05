فضيحة.. ماذا قالت صحف ألمانيا عن الخسارة الكارثية أمام سلوفاكيا؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تعرض المنتخب الألماني لهزيمة مفاجئة أمام سلوفاكيا بنتيجة 0-2 في بداية مشواره في المجموعة الأولى بتصفيات أوروبا لكأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ووصفت صحيفة "بيليد" الشهيرة الهزيمة بأنها "إحراج تاريخي لألمانيا!" وأنها قد تهدد سعي ألمانيا لبلوغ النهائيات.

أخبار ذات علاقة إصابة فيرنر تصدم المنتخب الألماني قبيل انطلاق كأس العالم

وقالت الصحيفة:"أحرج المنتخب الألماني نفسه في بداية تصفيات كأس العالم في سلوفاكيا، بخسارته 2-0 بعد أداءٍ سيئ للغاية.. تعرّضنا لهزيمة تاريخية! بالنسبة للمنتخب الألماني".

وكانت هذه أول هزيمة له خارج أرضه في تصفيات كأس العالم خلال 48 مباراة (37 فوزًا و10 تعادلات سابقًا).

أخبار ذات علاقة مدرب المنتخب الألماني يعلق على تراجع مستوى بايرن ميونخ

وهاجمت الصحيفة النجوم الذين دفعت الأندية مئات الملايين لضمهم وكتبت :"لاعبان دون بصمة بقيمة 210 ملايين يورو، فلوريان فيرتز (22 عامًا، انتقل إلى ليفربول مقابل 125 مليون يورو) ونيك وولتمايد (23 عامًا، انتقل إلى نيوكاسل مقابل 85 مليون يورو)".

أخبار ذات علاقة سلوفاكيا تفجر المفاجأة وتفوز على ألمانيا في افتتاح تصفيات أوروبا لمونديال 2026

وكتب الصحفي هينينغ فرندت مقالاً مطولاً تحت عنوان:"ماذا نريد في كأس العالم سيد ناغلسمان ".

وأضاف:"يشهد المنتخب الوطني حاليًا حالة من الكارثة، كانت الهزيمة بنتيجة 2-0 أمام سلوفاكيا هي الهزيمة الثالثة على التوالي، أمام منتخب خسر أمام اليونان وإسرائيل".

وحصل أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني على تقييم بدرجة 6 في صحيفة بيلد.