تبخر حلم نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع النجم الشاب، نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل برشلونة في مفاوضات مع أتليتك بلباو واللاعب ويليامز بعد التألق اللافت للمهاجم الشاب، في كأس أوروبا "يورو 2024" برفقة منتخب إسبانيا.

وكوَّن ويليامز ثنائية رائعة مع زميله لامين يامال جناح برشلونة وهو ما جعل الفريق الكتالوني يتحرك للاستفادة من تفاهم هذا الثنائي في الموسم المقبل.

ولكن نشر نادي أتليتك بلباو فيديو صباح الثلاثاء، أعلن من خلاله عودة نيكو ويليامز إلى التدريبات الجماعية، بعد الراحة التي حصل عليها عقب فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024.

وكتب أتليتك بلباو على الفيديو الذي نشره عبر منصة "إكس": "مرحبا بك في منزلك ويليامز.. نيكو عاد إلى التدريبات في ليزاما".

يذكر أن اللاعب كانت عليه منافسة شرسة بين برشلونة وباريس سان جيرمان وآرسنال، للظفر بخدماته، ولكن إينياكي ويليامز شقيق اللاعب ضغط على شقيقه لعدم مغادرة بلباو في الموسم المقبل.

واستجاب اللاعب بالفعل لضغوط شقيقة، وقرر البقاء مع أتليتك بلباو في الموسم المقبل.

ويرتبط ويليامز بتعاقد مع النادي الباسكي ينتهي بعد 3 مواسم، كما يتضمن التعاقد بينهما على شرط جزائي تبلغ قيمته 58 مليون يورو.

وشارك ويليامز في الموسم الماضي، مع بلباو في 37 مباراة بمُختلف المسابقات، وأسهم في 27 هدفًا، إذ تمكن من تسجيل 8 أهداف، وقدّم 19 تمريرة حاسمة.