إيموبيلي: بعد بداية موسمي المحبط قلت إنه كان عليّ قبول العرض السعودي
أعرب تشيرو إيموبيلي، نجم لاتسيو الإيطالي، عن ندمه لرفضه العروض التي تلقاها للرحيل عن فريقه إلى الدوري السعودي، في الميركاتو الصيفي الماضي.
وربطت تقارير إيموبيلي بالانضمام إلى الهلال، والشباب، والتعاون، قبل أن يقرر اللاعب البقاء مع فريقه في الموسم الحالي.
ويمتد تعاقد إيموبيلي مع لاتسيو حتى يونيو 2026، علمًا أن القيمة السوقية للاعب حاليًا تُقدر قيمتها بـ15 مليون يورو، وفقا لما ذكره موقع "ترانسفير ماركت".
وقال إيموبيلي في تصريحات لصحيفة "إل ميساجيرو": "بعد بداية هذا الموسم شعرت بالإحباط وقلت لنفسي ربما كان عليّ قبول العرض السعودي".
وأشار إيموبيلي إلى أن انتقادات جماهير لاتسيو له جعلته يشعر بالألم، موضحًا: "ربما ما يحدث لي لأنني اقتربت من الهدف رقم 200 بالدوري الإيطالي، الأمر نفسه تقريبًا حدث لي سابقًا عندما اقتربت من هدفي رقم 100، أحتاج حاليًا للعب بهدوء وذهن صاف للغاية".
وأوضح: "عندما وصلتني بعض العروض في الصيف من الدوري السعودي، قررت رفضها حتى أتمكن من مواصلة اللعب مع إيطاليا وأيضًا في دوري أبطال أوروبا، لكن بعد هذه البداية للموسم، والانتقادات من البعض الذين لم يقدروا لفتتي بالبقاء، في الحقيقة يجعلني ما يحدث حزينا".
وتابع: "الآن أفكاري ليست هي نفسها كما كانت في يوليو، اعتقدت أنه ربما كان من الأفضل لو غادرت، ولا أستطيع أن أقول إنني سأبقى في لاتسيو مدى الحياة لأنني الآن أعاني من الإصابات، لكن إذا سجلت 20 هدفًا، فربما أفكر في البقاء، أنا أحب لاتسيو، لكني لا أعرف ماذا سيحدث في يناير أو يونيو".
يذكر أن إيموبيلي سجل 198 هدفًا خلال 306 مباريات خاضها بمجمل مسيرته مع لاتسيو حتى الآن، أما خلال الموسم الحالي من منافسات الدوري الإيطالي، فقد خاض اللاعب 7 مباريات، وتمكن من هز الشباك مرتين.