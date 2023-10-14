إيموبيلي: بعد بداية موسمي المحبط قلت إنه كان عليّ قبول العرض السعودي

وربطت تقارير إيموبيلي بالانضمام إلى الهلال، والشباب، والتعاون، قبل أن يقرر اللاعب البقاء مع فريقه في الموسم الحالي.

ويمتد تعاقد إيموبيلي مع لاتسيو حتى يونيو 2026، علمًا أن القيمة السوقية للاعب حاليًا تُقدر قيمتها بـ15 مليون يورو، وفقا لما ذكره موقع "ترانسفير ماركت".

وقال إيموبيلي في تصريحات لصحيفة "إل ميساجيرو": "بعد بداية هذا الموسم شعرت بالإحباط وقلت لنفسي ربما كان عليّ قبول العرض السعودي".

وأشار إيموبيلي إلى أن انتقادات جماهير لاتسيو له جعلته يشعر بالألم، موضحًا: "ربما ما يحدث لي لأنني اقتربت من الهدف رقم 200 بالدوري الإيطالي، الأمر نفسه تقريبًا حدث لي سابقًا عندما اقتربت من هدفي رقم 100، أحتاج حاليًا للعب بهدوء وذهن صاف للغاية".