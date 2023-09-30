ديلي إكسبريس: ليفربول يمكن أن يفوز بالدوري الإنجليزي إذا تم حل "المشكلة الغريبة"
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن ليفربول يمكن أن يعود للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال حل إحدى أكبر مشكلاته، والتي تعيقه عن التنافس مع مانشستر سيتي في الوضع الحالي.
وحقق ليفربول بداية واعدة في الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر حاليًا بنقطتين فقط عن فريق المدرب بيب غوارديولا بعد ست جولات.
لم يذق ليفربول طعم الخسارة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، بعد أن حصد 16 نقطة (فاز 5 مرات وتعادل مرة في الدوري الإنجليزي)، وفاز في مباراة بدوري أبطال أوروبا ومباراة في كأس رابطة المحترفين.
وعلى الرغم من ذلك، أظهر ليفربول أنه يعاني من مشكلة على المستوى الدفاعي، فقد تلقى 8 أهداف في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، رغم تسجيل 18 هدفا، مقابل 3 أهداف فقط تلقتها شباك المتصدر مانشستر سيتي وسجل 16 هدفا.
وقالت "ديلي إكسبريس": "يبدو أن ليفربول سيحتاج إلى تحسين الطريقة التي يدافع بها من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، مع احتمال الحصول على لقب الدوري الإنجليزي إذا تمكنوا من القيام بذلك مبكرا".
وأوضحت الصحيفة أن أي فريق يريد المنافسة على الألقاب يحتاج تقديم أداء جيد طوال المباريات لتحقيق أهدافه، بدلا من إصلاح الأمور في وقت متأخر.
وأشارت إلى أن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان ليفربول قادرًا على البدء في تحسين وضعه الدفاعي في المباريات القادمة.
وحث مايكل أوين أيقونة ليفربول المدرب يورغن كلوب على التعامل مع مسألة البدء ببطء، والتي يشعر أنها ستكون مصدر قلق كبير خلف الأبواب المغلقة في أنفيلد.
وقال أوين: "من المحتمل أن ينظر كلوب إلى الأمر على أنه لماذا حدث ذلك؟ هل هي مصادفة أم أن الأمر يحدث كثيرًا بحيث لا يمكننا استخلاص بعض الاستنتاجات منه؟".
وأضاف: "سنرى ما إذا كان ليفربول سيتمكن من تحقيق بداية سريعة في مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام توتنهام المتألق (اليوم السبت).
ويأمل الريدز في تجنب انتكاسة مبكرة أخرى أمام توتنهام الذي يتمتع بالثقة مع المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو.
ويملك توتنهام 14 نقطة من 6 مباريات، وفاز 4 مرات وتعادل مرتين، ولم يخسر في الدوري الإنجليزي حتى الآن.