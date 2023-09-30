ديلي إكسبريس: ليفربول يمكن أن يفوز بالدوري الإنجليزي إذا تم حل "المشكلة الغريبة"

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن ليفربول يمكن أن يعود للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال حل إحدى أكبر مشكلاته، والتي تعيقه عن التنافس مع مانشستر سيتي في الوضع الحالي.

وحقق ليفربول بداية واعدة في الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر حاليًا بنقطتين فقط عن فريق المدرب بيب غوارديولا بعد ست جولات.

لم يذق ليفربول طعم الخسارة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، بعد أن حصد 16 نقطة (فاز 5 مرات وتعادل مرة في الدوري الإنجليزي)، وفاز في مباراة بدوري أبطال أوروبا ومباراة في كأس رابطة المحترفين.