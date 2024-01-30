مباراة السعودية وكوريا الجنوبية.. "الأخضر" يهدر هدفا محققا بغرابة (فيديو)
أهدر المنتخب السعودي هدفا محققا بغرابة في شباك كوريا الجنوبية، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا.
وجاءت الفرصة في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، إذ لُعبت الكرة عرضية من الجهة اليسرى للاعب المنتخب السعودي برأسه، لترتطم بالعارضة ثم تعود لزميله الذي سددها أيضا في العارضة، ليصوبها ثالث برأسه لكن الحارس أنقذها في اللحظة الأخيرة، لتضيع فرصة التقدم للمنتخب السعودي بغرابة.
وتواجد منتخب السعودية في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من 3 مواجهات، بينما المنتخب التايلندي في وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.
على الجانب الآخر، تأهل منتخب كوريا الجنوبية كثاني المجموعة الخامسة، برصيد 5 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المتصدر البحرين.
الفائز من مباراة اليوم سيواجه منتخب أستراليا الذي تأهل على حساب إندونيسيا بفوزه برباعية من دون رد.