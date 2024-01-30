مباراة السعودية وكوريا الجنوبية.. "الأخضر" يهدر هدفا محققا بغرابة (فيديو)

أهدر المنتخب السعودي هدفا محققا بغرابة في شباك كوريا الجنوبية، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا.

وجاءت الفرصة في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، إذ لُعبت الكرة عرضية من الجهة اليسرى للاعب المنتخب السعودي برأسه، لترتطم بالعارضة ثم تعود لزميله الذي سددها أيضا في العارضة، ليصوبها ثالث برأسه لكن الحارس أنقذها في اللحظة الأخيرة، لتضيع فرصة التقدم للمنتخب السعودي بغرابة.