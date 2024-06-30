مدافع منتخب فلسطين يعلن رحيله عن الزمالك (فيديو)
أعلن الدولي الفلسطيني ياسر حمد رحيله عن صفوف الزمالك المصري بعد تجربة قصيرة.
وانضم ياسر حمد صاحب الـ 26 عامًا إلى صفوف الزمالك يوم 30 يناير الماضي قادمًا من الدوري الهندي.
ولم يلعب ياسر حمد مع الزمالك أساسيًا سوى في لقاء سموحة بالدوري المصري كما شارك كبديل لدقيقة واحدة في مباراة الاتحاد وشارك أيضًا لمدة 27 دقيقة في لقاء أبو سليم الليبي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال ياسر حمد عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن وقته في الزمالك انتهى بعد الاتفاق مع إدارة النادي على فسخ عقدي بالتراضي.
وأضاف:" انضممت للزمالك للمشاركة وليس للجلوس على مقاعد البدلاء، وأعتقد أن المدير الفني لن يمنحني فرصة المشاركة باستمرار".
وتابع:" درست القرار على مدار عدة أشهر وأعتقد أنني أستحق الحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر والمدرب يعلم ذلك".
وخاض ياسر حمد 30 مباراة دولية مع منتخب فلسطين، وسجل 5 أهداف لصالح الفدائي.
وفسخ اللاعب الفلسطيني عقده مع الزمالك بالتراضي وقرر الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في ثاني تجربة له بالدوري المصري بعدما لعب لفترة مع المصري البورسعيدي.
وفسخ الزمالك عقد مدافعه محمود علاء بالتراضي خلال الساعات القليلة الماضية.