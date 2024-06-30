مدافع منتخب فلسطين يعلن رحيله عن الزمالك (فيديو)

أعلن الدولي الفلسطيني ياسر حمد رحيله عن صفوف الزمالك المصري بعد تجربة قصيرة.

وانضم ياسر حمد صاحب الـ 26 عامًا إلى صفوف الزمالك يوم 30 يناير الماضي قادمًا من الدوري الهندي.

ولم يلعب ياسر حمد مع الزمالك أساسيًا سوى في لقاء سموحة بالدوري المصري كما شارك كبديل لدقيقة واحدة في مباراة الاتحاد وشارك أيضًا لمدة 27 دقيقة في لقاء أبو سليم الليبي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.