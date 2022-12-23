أكثر من ربع مليون فرنسي يوقعون عريضة تطالب بإعادة نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين (صورة)

ورغم ذلك قالت محطة sport.tvp البولندية، إن مارشينياك يشعر بالسعادة من إدارة المباراة النهائية في قطر، وحظي بآراء إيجابية خلال البطولة؛ وبفضل ذلك حصل على شرف إدارة المباراة النهائية.

وبعد انتهاء المباراة بفوز الأرجنتين، كانت معظم الآراء حول قرارات الحكم إيجابية. إلا أن الصحفيين الفرنسيين في "ليكيب" منحوه "اثنين" على مقياس من 1-10.

وزعمت الصحيفة الفرنسية أن سبعة من لاعبي الأرجنتين من البدلاء دخلوا على أرض الملعب قبل أن يسجل ميسي هدفه، لكن مارشينياك قال خلال مؤتمر صحفي في مسقط رأسه: "إن البحث عن مثل هذه الأشياء ليس خطيرًا للغاية".

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن هدف أنخيل دي ماريا سبقه خطأ ضد كيليان مبابي، لكن لا شك أن هذا الجدل سيستمر لأسابيع بينما هناك القليل من المؤشرات على أن الاتحاد الدولي (الفيفا) سيتخذ أي إجراء، خاصة وأن الحكم البولندي حصل على درجات عالية للغاية من ممثلي الفيفا.

وكان مارشينياك البالغ من العمر 41 عاما أول بولندي يدير نهائي البطولة، وساعده الثنائي البولندي بافل سوكولنيتسكي وتوماش ليستكيفيتش. وظهر مارشينياك لأول مرة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.