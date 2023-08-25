كلوب مدرب ليفربول: أثق 100% في التزام محمد صلاح

وفي 2022 جدد محمد صلاح البالغ من العمر 31 عاما عقده مع ليفربول حتى 2025.

وعن مدى ثقته في التزام صلاح مع ليفربول أجاب كلوب "واثق بنسبة 100%".

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" قد ذكرت أمس الخميس أن صلاح وافق على عرض نادي الاتحاد، فيما أشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن السبيل الوحيد لإتمام الصفقة أن يضغط اللاعب على ليفربول لإجباره على البيع.

ونشرت صحيفة "ذا صن" تقريرًا قالت فيه إن الاتحاد مستعد لتقديم عرض للجناح المصري يفوق راتب كريستيانو رونالدو البالغ 173 مليون جنيه إسترليني في النصر، على أن يدفع لليفربول 86 مليون جنيه إسترليني - وهو رقم قياسي سعودي - مقابل خدماته.

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 187 هدفا في 307 مباريات مع ليفربول، كما صنع 80 هدفا.

وقاد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في نظامه الحديث، ولقب في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.

ونال محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.