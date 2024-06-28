بعد أزمة الغلاف المثير للجدل.. قرار رسمي ضد مجلة الأهلي المصري

واستعرض مجلس الأهلي عدة عروض من بعض الشركات لتنفيذ عملية التطوير والتكاليف المالية اللازمة والإيرادات المتوقعة وتم الاتفاق على بدء عملية التطوير وتقليص العدد المطبوع أسبوعيًا لتفادي الزيادة المطردة في أسعار الورق.

وأشار البيان إلى أنه خلال الجلسة تم التأكيد على رئيس التحرير إبراهيم المنيسي ضرورة الاستمرار في الالتزام بسياسة النادي والتي تقوم على الاحترام الكامل لجميع المنافسين وكافة المؤسسات الرياضية كما أن رئيس التحرير أبدى تفهمه الكامل لرؤية مجلس الإدارة.