بعد أزمة الغلاف المثير للجدل.. قرار رسمي ضد مجلة الأهلي المصري
اتخذ مجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب قرارًا رسميًا بشأن المجلة الرسمية الناطقة باسم النادي.
وقال بيان صادر عن القلعة الحمراء إن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا ترأسه خالد مرتجي أمين الصندوق لظروف سفر محمود الخطيب رئيس النادي للعلاج خارج مصر.
وأضاف البيان:" المجلس ناقش تطوير مجلة النادي وإطلاقها إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي في كل أندية العالم والوصول إلى أكبر قاعدة من جماهير الأهلي حول العالم بأكثر من لغة".
واستعرض مجلس الأهلي عدة عروض من بعض الشركات لتنفيذ عملية التطوير والتكاليف المالية اللازمة والإيرادات المتوقعة وتم الاتفاق على بدء عملية التطوير وتقليص العدد المطبوع أسبوعيًا لتفادي الزيادة المطردة في أسعار الورق.
وأشار البيان إلى أنه خلال الجلسة تم التأكيد على رئيس التحرير إبراهيم المنيسي ضرورة الاستمرار في الالتزام بسياسة النادي والتي تقوم على الاحترام الكامل لجميع المنافسين وكافة المؤسسات الرياضية كما أن رئيس التحرير أبدى تفهمه الكامل لرؤية مجلس الإدارة.
وجاءت الجلسة مع رئيس تحرير مجلة الأهلي بعد الغلاف المثير للجدل للإصدار الأخير للمجلة تعليقًا على انسحاب الزمالك من مباراة القمة، يوم الثلاثاء الماضي، ورفضه خوض اللقاء.
وعنونت مجلة الأهلي:" الهروب الكبير" إشارة إلى هروب الزمالك من مواجهة المنافس التقليدي.