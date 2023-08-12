غوارديولا ينفعل على المصور خلال حديثه مع هالاند بين شوطي مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي (فيديو)

أظهر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ردة فعل غاضبة على مصور قناة "بي إن سبورتس"، خلال شوطي مباراة فريقه أمام بيرنلي، التي تجمع الفريقين، مساء الجمعة، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

ووفقا للقطة التي نشرها الحساب الرسمي لقناة "بي إن سبورتس"، عبر حسابها، فقد كان غوارديولا يتحدث مع هالاند ويسير بجانبهما المصور، ولكن غوارديولا ترك النجم النرويجي واتجه للمصور وطالبه بالابتعاد، وأزاح الكاميرا بالفعل بيده اليمنى، ليعود ويتحدث مع هالاند مرة ثانية.