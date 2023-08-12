غوارديولا ينفعل على المصور خلال حديثه مع هالاند بين شوطي مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي (فيديو)
أظهر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ردة فعل غاضبة على مصور قناة "بي إن سبورتس"، خلال شوطي مباراة فريقه أمام بيرنلي، التي تجمع الفريقين، مساء الجمعة، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.
ووفقا للقطة التي نشرها الحساب الرسمي لقناة "بي إن سبورتس"، عبر حسابها، فقد كان غوارديولا يتحدث مع هالاند ويسير بجانبهما المصور، ولكن غوارديولا ترك النجم النرويجي واتجه للمصور وطالبه بالابتعاد، وأزاح الكاميرا بالفعل بيده اليمنى، ليعود ويتحدث مع هالاند مرة ثانية.
وواصل هالاند سجله التهديفي الرائع رفقة السيتي، بثنائية في الشوط الأول بشباك بيرنلي.
وافتتح هالاند، هداف البريميرليغ الموسم الماضي (36 هدفا)، التسجيل في الدقيقة 4، بعدما تابع تمريرة بالرأس من رودريجو داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مباشرة سكنت الشباك.
وعاد الهداف النرويجي للتسجيل مجددًا في الدقيقة 36 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك جيمس ترافورد، حارس مرمى بيرنلي.
وبحسب أرقام شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل هالاند الآن 100 هدف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وسجل هدفا واحدا على الأقل أمام 35 فريقًا من أصل 40 واجهها رفقة بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي في منافسات الدوري المحلي.