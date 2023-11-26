إيطاليا تهزم أستراليا وتفوز بكأس ديفيز للتنس للمرة الثانية

فازت إيطاليا بكأس ديفيز للتنس للمرة الثانية في تاريخها بعدما قدم يانيك سينر أداء رائعا ليحسم فوزها 2/0 على أستراليا، في النهائي المقام في مالاغا الإسبانية، اليوم الأحد.

وبعدما تغلب ماتيو أرنالدي على أليكسي بوبيرين في مباراة الفردي الأولى، سحق سينر المصنف الأول في الفريق الإيطالي أليكس دي مينو 6/3 و6/0 ليحسم الفوز لصالح فريق بلاده.

وقال المصنف الرابع عالميا: "اللعب لصالح الفريق بأسره يساعد كثيرا وكان شعورا رائعا بالنسبة لنا جميعا. شكرا للفريق الأسترالي على القدوم إلى هنا".

وحققت إيطاليا اللقب للمرة الأولى في 1976، بينما لم تتمكن أستراليا من الفوز باللقب منذ حسمته للمرة 28 في 2003 وخسرت النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وكان سينر قد تغلب على نوفاك ديوكوفيتش في مباراتي الفردي والزوجي، أمس السبت، ليقود إيطاليا إلى النهائي.