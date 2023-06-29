تقرير: الهلال يدخل في مفاوضات مع المدرب كريستوف غالتييه
كشفت تقارير صحيفة أن مسؤولي نادي الهلال السعودي تواصلوا مع كريستوف غالتييه، مدرب باريس سان جيوورمان، من أجل قيادة الفريق، خلال الموسم الجديد، خلفا للأرجنتيني رامون دياز.
وكانت تقارير قد أشارت إلى تواجد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل حسم بعض الصفقات، بعد التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قادما من وولفرهامبتون، والسنغالي كاليدو كوليبالي قادما من تشيلسي.
ويهدف رئيس نادي الهلال إلى إنهاء ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم الجديد، حتى يتواجد على رأس معسكر "الزعيم" الخارجي في النمسا.
وقال مانو ساينز، الصحفي بجريدة "آس" الإسبانية، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس، إن "المفاوضات بين كريستوف غالتييه والهلال جارية بالفعل، تم اختيار مدرب باريس سان جيرمان لتدريب فريق كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز".
وكانت تقارير سابقة، قد أكدت أن غالتييه سيغادر باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد موسم مخيب للآمال بإقصائه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج من ربع النهائي لبطولة كأس فرنسا.
وسبق للمدرب الفرنسي تدريب أندية سانت إيتيان وليل ونيس وأخيراً باريس سان جيرمان الفرنسي، وكان غالتيه مرشحاً لقيادة نابولي الإيطالي مؤخراً قبل أن يتم تعيين مواطنه رودي غارسيا في هذا المنصب بشكل رسمي.
وارتبط الهلال أيضا بالتوقيع مع البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ليل الفرنسي، ولكن لم يتم حسم الأمور بعد.
وأنهى لاعبو الهلال، خلال الأيام الماضية الفحوصات الطبية، في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد 2023 -2024، على أن تغادر البعثة إلى النمسا يوم 2 يوليو وبداية المعسكر، وسيختتم المعسكر الإعدادي في 20 يوليو المقبل.