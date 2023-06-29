تقرير: الهلال يدخل في مفاوضات مع المدرب كريستوف غالتييه

كشفت تقارير صحيفة أن مسؤولي نادي الهلال السعودي تواصلوا مع كريستوف غالتييه، مدرب باريس سان جيوورمان، من أجل قيادة الفريق، خلال الموسم الجديد، خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

وكانت تقارير قد أشارت إلى تواجد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل حسم بعض الصفقات، بعد التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قادما من وولفرهامبتون، والسنغالي كاليدو كوليبالي قادما من تشيلسي.

ويهدف رئيس نادي الهلال إلى إنهاء ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم الجديد، حتى يتواجد على رأس معسكر "الزعيم" الخارجي في النمسا.

وقال مانو ساينز، الصحفي بجريدة "آس" الإسبانية، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس، إن "المفاوضات بين كريستوف غالتييه والهلال جارية بالفعل، تم اختيار مدرب باريس سان جيرمان لتدريب فريق كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز".